Segunda edición de Uruforest: la feria forestal, del agro y del ambiente se desarrollará en Juan Lacaze, del 21 al 24 de octubre

En ese marco, se realizará el Foro Regional Forestal, con la participación de expositores latinoamericanos; la ministra Lucía Etcheverry y la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, participarán del encuentro.

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19 de octubre de 2026 - 2 minutos de lectura

La segunda edición de la feria forestal, del agro y del ambiente, denominada Uruforest, se desarrollará desde el miércoles 21 al sábado 24, en el predio del antiguo depósito forestal de Fanapel, ubicado en el kilómetro 4,5 de la ruta 54, en Juan Lacaze.

En 2024, el empresario forestal Juan Pedro Raffo llevó adelante la primera edición, que contó con una variada cantidad de expositores y charlas que se desarrollaron durante todas las jornadas, con un gran marco de público que visitó los diferentes stands.

Para este año, las actividades se realizarán desde las 9.00 hasta las 18.00, y combinarán exposiciones de empresas, demostraciones de maquinaria, capacitaciones y conferencias.

Durante los cuatro días, la feria contará con charlas empresariales de todo ámbito. En paralelo, se destaca la realización del Foro Forestal Regional, que reunirá a referentes de Uruguay, Argentina, Brasil y Chile para debatir sobre inversiones, comercio internacional, tecnología, logística y el futuro de la industria forestal.

Programa Foro Forestal Regional

Miércoles 21

09.35: Panel sobre tendencias y perspectivas de la industria forestal en el Cono Sur, con la presentación de Nelson Ledesma y Rosario Pou de Uruguay; Ignacio Méndez de Argentina; Giovani Giacomet de Brasil, y Simón Berti de Chile.

11.10: Presentación sobre la agenda de negociaciones comerciales de Uruguay, a cargo de Valeria Csukasi, subsecretaria del Ministerio de Relaciones Exteriores, con comentarios del exembajador Guillermo Valles.

11.50: Exposición sobre los bosques plantados en 2040 y las exigencias del mercado global, a cargo del expositor Marcelo Schmid, de Brasil.

Jueves 22

09.05: Presentación del Proyecto Tacuarí, sobre inversión y desarrollo forestal en Uruguay, a cargo de Carlos Foderé.

09.25: Entrevista de Mario Alonso a Juan Opertti, de Katoen Natie, sobre los desafíos logísticos y el talento para el crecimiento del país.

09.55: Exposición sobre logística forestal, infraestructura, eficiencia y competitividad, a cargo de la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.

10:40: Presentación sobre un nuevo modelo foresto-industrial en Argentina, a cargo de Aldo Grasso.

11.00: Panel sobre “Construir el futuro con madera”, a cargo de Carolina Dovat, Juan Pablo Latorre, Sebastián Ugarte e Inés Bocage.

12.00: Presentación “Del bosque al mundo: una historia de visión, innovación y propósito”, a cargo de Matías Abergo.

12:20: Presentación sobre inteligencia artificial y tecnología en el sector forestal, a cargo de Franco Rodríguez Viau, de Argentina.

12.45: Charla sobre familia, empresa y legado en los servicios forestales, con la expositora Silvia Rodríguez.

Por la tarde, desde las 14.00, se desarrollarán exposiciones sobre silvopastoreo y experiencias de establecimientos productivos.

14.10: Presentación sobre una plataforma silvopastoril de largo plazo, con la expositora Carolina Viñoles Gil.

14.30: Exposición sobre “Testimonio de caso pionero de establecimiento Mi capricho”, a cargo de Viterbo Gamarra.

A partir de las 15.00, se sumarán exposiciones sobre innovaciones en control de garrapata en campos forestales, comportamiento de ganado dentro de áreas forestales y producción forestal integrada, cargo de expositores nacionales.

Viernes 23

09.30: Presentación sobre la realidad y las perspectivas del sector forestal uruguayo, a cargo de Gastón Martínez, director de la Dirección General Forestal.

10.00: Panel sobre gestión ambiental, agua, suelo y biodiversidad, con los siguientes especialistas: Luis Bentancor y Jorge Hernández del Departamento de Suelos y Aguas de la Facultad de Agronomía; Jimena Alonso, docente de la Facultad de Ingeniería; Alexandra Cravino de la Facultad de Ciencias, y Alejandro González, director del Sistema Forestal del Instituto de Investigación Agropecuaria (INIA).

11.10: Panel sobre el lanzamiento de la web de Biodiversidad de UPM Uruguay, a cargo de Oscar Blumeto, Ricardo Methol e Iván Grela.

11.25: Exposición denominada “Construyendo resiliencia hidrológica en los bosques plantados”, a cargo de Silvio Ferraz, especialista de la Universidad de São Paulo, Brasil.

11.45: Presentación sobre desarrollo forestal en un clima cambiante y consideraciones ambientales y de sostenibilidad, a cargo de Walter Baethgen.

Por la tarde, desde las 15.00 hasta las 17.00, habrá conversatorios sobre políticas públicas para el sector forestal.

Además de todas las exposiciones en el marco del Foro Regional Forestal, la feria contará con propuestas de charlas, demostraciones y contacto entre empresas, productores y visitantes. También contará con diferentes espacios para conocer el funcionamiento de la actividad forestal y su vínculo con la producción agropecuaria.

Por entradas y toda la grilla de charlas y paneles, podes ingresar a la web de Uruforest.