Este viernes, la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, anunció en Colonia del Sacramento un conjunto de medidas que incluyen un régimen especial de seguro de desempleo, asistencia alimentaria, capacitación y gestiones para evitar cortes de servicios básicos, para los trabajadores de Colonia Shopping, que sufrió un devastador incendio el 11 de noviembre. La funcionaria estuvo acompañada por Andrea Badolati, encargada de la División de Negociación Colectiva del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), e Iván González, referente departamental de esa cartera. Entre las principales decisiones se encuentra la implementación de un seguro de desempleo especial para los trabajadores que mantenían vínculos laborales con los establecimientos del complejo comercial y que vieron afectada su actividad como consecuencia del incendio. En diálogo con medios locales, Barrios explicó que el mecanismo busca contemplar las distintas situaciones laborales producidas por la interrupción de las actividades durante el período de remoción de los escombros y reconstrucción del shopping.

La funcionaria dijo que el universo de trabajadores vinculados al complejo ronda las 260 personas. Sin embargo, no todos quedaron comprendidos en el seguro de desempleo. De acuerdo con los datos relevados por el MTSS a través de las instancias de negociación colectiva, unas 40 o 50 personas ya se encontraban amparadas al subsidio por causal de suspensión.

Barrios explicó que el gobierno trabaja para que la cobertura alcance a los trabajadores afectados, contemplando las diferentes situaciones que se presentaron después del incendio. En algunos casos, las empresas encontraron alternativas para completar el mes de noviembre y otras prevén reabrir sus locales durante la primera quincena de diciembre. También se registraron situaciones de relocalización de trabajadores en establecimientos ubicados fuera del departamento.

La jerarca indicó que el seguro especial se encuentra en proceso de instrumentación y que se estudian los mecanismos administrativos y normativos necesarios para su aplicación.

Gestiones para evitar cortes de servicios y asistencia alimentaria

Además del seguro de desempleo, el gobierno anunció medidas destinadas a atender las dificultades económicas que puedan atravesar los trabajadores y sus familias como consecuencia de la pérdida o reducción de sus ingresos. Una de ellas consiste en hacer un relevamiento de las personas que, debido a la afectación de su actividad laboral, tengan dificultades para afrontar el pago de las facturas de UTE y OSE, explicó la funcionaria. El objetivo inicial es gestionar que no se produzcan cortes de los servicios de energía eléctrica y agua potable, agregó. Posteriormente, cada situación podrá ser analizada para habilitar mecanismos de refinanciación de las deudas, que podrían extenderse hasta en 48 cuotas.

Las personas afectadas podrán registrarse en la oficina departamental del MTSS, donde se elaborará una nómina para canalizar las gestiones ante los organismos correspondientes.

Barrios también informó que se iniciaron gestiones ante Antel para contemplar las dificultades que puedan surgir con el pago de los servicios de telecomunicaciones. La jerarca destacó la importancia de estos servicios, entre otras razones, para garantizar la conectividad de los estudiantes.

Otra de las medidas anunciadas contempla a quienes perdieron documentación personal durante el incendio. Los trabajadores que hayan sufrido la destrucción de sus documentos podrán tramitar la renovación de la cédula de identidad sin costo. El registro de estas situaciones se hará tanto en la oficina del MTSS como en la oficina territorial del Ministerio de Desarrollo Social.

A su vez, el Instituto Nacional de Alimentación enviará, a partir del lunes 30, una partida de canastas alimentarias que serán distribuidas entre los trabajadores que presenten mayores dificultades económicas. Barrios explicó que se priorizará a quienes hayan visto reducidos sus ingresos, por ejemplo, porque no pudieron completar el mes de trabajo.

Capacitación y compromisos de las empresas

El anuncio también incluyó la puesta en marcha de cursos de capacitación a través del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. La propuesta está dirigida a los trabajadores que se encuentren amparados al seguro de desempleo como consecuencia de la inactividad de los establecimientos. Según explicó Barrios, “no se tratará de cursos estandarizados”, sino de propuestas de formación coordinadas con las empresas, de acuerdo “con las necesidades que estas planteen”. La intención es que los trabajadores puedan actualizar sus conocimientos y capacitarse durante el período de inactividad, de manera de estar preparados para retomar sus tareas cuando Colonia Shopping vuelva a abrir sus puertas.

La directora informó que desde la primera visita del MTSS al departamento se desarrollaron instancias tripartitas con más de 20 empresas, con participación de representantes del ministerio y de los sindicatos. En esas reuniones se identificaron las distintas situaciones laborales y se establecieron compromisos de reinserción.

Barrios destacó que algunas empresas se comprometieron a mantener las mismas plantillas de trabajadores cuando Colonia Shopping retome su actividad. A su vez, el gobierno asumió el compromiso de brindar cobertura mediante el seguro de desempleo durante el período en que se desarrollen las tareas de remoción y reconstrucción.

En paralelo, algunas empresas ya trabajan en la reapertura de sus establecimientos y otras han encontrado alternativas para reubicar a parte de su personal. La directora señaló que este viernes mantuvo una reunión con la gerencia de Colonia Shopping, en la que recibió información actualizada sobre las próximas aperturas de locales.

Coordinación con la Intendencia y los comerciantes

Durante su visita, Barrios también se reunió con el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y con representantes de la Asociación Comercial de Colonia. En ambos encuentros se intercambió información sobre las consecuencias laborales y económicas del incendio y las respuestas que pueden articularse desde los organismos públicos.

En el caso de la Asociación Comercial, el MTSS ofreció canalizar las demandas de pequeños comerciantes y empresas locales que hayan resultado perjudicados por el siniestro mediante los distintos instrumentos disponibles en el gobierno nacional.

Consultada sobre las condiciones para el ingreso de trabajadores a las instalaciones afectadas y el comienzo de las tareas de remoción, Barrios señaló que existen sectores identificados como zonas verdes por parte de la Inspección General del Trabajo, que podrían quedar habilitados para el ingreso en las próximas horas, una vez completada la documentación técnica correspondiente.

Barrios sostuvo que el objetivo es permitir que las tareas de recuperación comiencen cuanto antes, pero con las garantías necesarias para preservar la seguridad y la salud de quienes deban desarrollarlas.