La primera etapa abarcará a unos 230 trabajadores que ya se encuentran presupuestados, pero perciben diferencias salariales o tienen cambios de escalafón pendientes de regularización.

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La Intendencia de Colonia y la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Colonia avanzan en la puesta en marcha de un proceso integral de regularización y presupuestación de funcionarios municipales.

La instancia inicial llevada a cabo el martes 24 en el salón de actos de la comuna departamental reunió al Ejecutivo departamental, representantes del sindicato, el equipo técnico, directores y alcaldes de los distintos municipios.

El encuentro marca el comienzo de la ejecución de un trabajo que demandó varios años de elaboración y que tuvo como uno de sus puntos de partida la firma del convenio salarial en enero.

En diálogo con la diaria, la presidenta de Adeom Colonia, María Eugenia Orsi, definió el momento como “el fin del inicio”, en referencia al cierre de una “prolongada etapa de planificación y al comienzo de su implementación”.

Según explicó, el proceso fue elaborado de manera colectiva, con la participación de representantes del Ejecutivo departamental y de Adeom, junto con profesionales de las áreas de Jurídica, Informática y Recursos Humanos de la comuna. El equipo de sistemas “tuvo un papel central en el desarrollo de una plataforma que permitirá instrumentar las evaluaciones y avanzar posteriormente con la regularización de los trabajadores”, añadió la presidenta del sindicato.

Dos etapas para alcanzar más de 900 funcionarios

La ejecución del proceso estará dividida en dos instancias. “La primera comprenderá a aproximadamente 230 funcionarios que ya se encuentran presupuestados, pero que actualmente perciben alguna variable o diferencia salarial, o tienen pendiente un cambio de escalafón”, señaló Orsi.

La presidenta de Adeom comentó que este primer grupo funcionará como “una experiencia inicial para poner a prueba el prototipo de la plataforma desarrollado por el equipo técnico y ajustar su funcionamiento”. “También permitirá que directores y alcaldes se familiaricen con el sistema antes de comenzar la etapa de mayor alcance”, añadió.

La segunda instancia comprenderá a unos 700 funcionarios que deberán ingresar al proceso de evaluación para avanzar hacia su presupuestación.

Orsi explicó que la intención “es que los directores y alcaldes cuenten con usuarios y contraseñas para acceder a la plataforma, donde encontrarán precargada la información de los funcionarios correspondientes a sus respectivas dependencias”.

Uno de los aspectos que destacó Orsi es la transparencia del mecanismo. “Los responsables de cada área podrán seguir la evolución del proceso mediante un tablero de porcentajes, pero no tendrán acceso al puntaje individual asignado a cada trabajador”. “Acá lo que importa primero es el funcionario y saber si realmente cumple esa labor”, sostuvo Orsi, quien remarcó que “el objetivo es garantizar criterios claros y transparentes durante todo el procedimiento”.

Con relación a los tiempos de ejecución, Orsi indicó que “la intención es que la primera etapa permita poner en funcionamiento la herramienta y preparar a los responsables de cada dependencia para abordar posteriormente la evaluación del resto de los funcionarios”.

La dirigente sindical indicó que “el equipo de trabajo viene desarrollando una intensa labor para que el procedimiento pueda avanzar lo antes posible, teniendo en cuenta que en junio de 2027 comenzará otra instancia vinculada a la impresión y procesamiento de la información”.

Orsi destacó “el carácter colectivo de la iniciativa” y reconoció “el aporte de las distintas personas y equipos que participaron en su elaboración”. En esa línea, remarcó que el objetivo de Adeom es representar y defender los derechos de todos los trabajadores municipales, independientemente de su afiliación sindical.

Una instancia que no se realizaba desde 2011

La presidenta de Adeom puso especial énfasis en la importancia que tendrá la presupuestación para los trabajadores municipales, teniendo en cuenta que la última instancia de este tipo se realizó en 2011, durante el segundo período de gobierno del exintendente y actual edil departamental Walter Zimmer (Partido Nacional).

En ese sentido, señaló que “la regularización no representa únicamente un cambio administrativo, sino que también implica otorgar mayores garantías y estabilidad a los funcionarios”.

Orsi explicó que actualmente “muchos trabajadores se desempeñan bajo contratos que deben renovarse anualmente, situación que puede limitar el acceso a determinadas posibilidades y beneficios”. Entre los ejemplos, mencionó “las dificultades para acceder a créditos destinados a la adquisición de una vivienda”.