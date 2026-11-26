La zona este del departamento tiene reservas completas mientras que Colonia del Sacramento supera el 90%.

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Durante los últimos fines de semana, el departamento de Colonia ha recibido una cantidad importantes de turistas de varios países, estableciendo una buena ocupación hotelera tanto en Colonia del Sacramento como en ciudades ubicadas al este y oeste de la capital departamental.

En efecto, del viernes 20 al domingo 22, la ocupación hotelera promedio en Colonia del Sacramento alcanzó el 85%, aprovechando el fin de semana largo que registró Argentina, con el feriado del lunes 23.

De acuerdo con los datos obtenidos por la Cámara Hotelera de Colonia, el sábado 21 fue la jornada de mayor movimiento turístico, con un 96% de ocupación, casi similar a la ocupación registrada el año anterior, que fue de 97%.

El domingo, el promedio alcanzó el 87%, superando el 83% de 2025, mientras que el viernes se ubicó en 73%, 20 puntos por debajo del 93% del año pasado.

En el resto del departamento, la ocupación promedio fue del 55% en la zona este, frente al 53% de 2025, y del 74% en la zona oeste, superando el 69% registrado el año anterior.

Final de Copa Libertadores y reservas completas

De cara al próximo fin de semana, fuentes de la Cámara Hotelera consultadas por la diaria manifestaron que “hay muchísimas reservas de ciudadanos argentinos y brasileños”, dado que el sábado 28 se disputa la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de la Plata y Palmeiras, en el estadio Centenario.

En ese sentido, Rosario y Nueva Helvecia tienen reservas al 100%, Colonia del Sacramento “sigue con un buen ritmo de reservas”, y el oeste, tanto Carmelo como Conchillas “cuentan con un nivel un poco más bajo de reservas, pero muy por encima de la media de cualquier fin de semana”, valoraron desde la institución.

Las cifras

Hasta el momento, Colonia del Sacramento registra un 76% de reservas para el jueves, un 91% para el viernes y 90% para el sábado 28. Para el domingo 29, las reservas alcanzan el 58%.

En el este del departamento, las reservas llegan al 31% para el jueves, 86% para el viernes y 100% para el sábado. En tanto, en la zona oeste se registra un 43% para el jueves, 81% para el viernes y 93% para el sábado.