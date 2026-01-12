Movilización de Adeom en Colonia del Sacramento durante el Congreso de Intendentes (archivo, diciembre de 2025).

En la previa a las elecciones departamentales de mayo del año pasado, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Colonia (Adeom Colonia) realizó reuniones abiertas con los diferentes candidatos a intendente por ese departamento.

En cada encuentro, el gremio de trabajadores municipales presentó cinco puntos para que cada candidato desarrollara nuevas propuestas, mejoras o modificaciones: “escalafón y carrera funcional”, “salarios y presupuestación”, “negociación colectiva”, “modernización del servicio municipal”, “seguridad laboral y condiciones de trabajo”.

Desde el período de gobierno anterior, comandado por el exintendente blanco Carlos Moreira, el gremio trabaja sobre algunos de estos puntos, como el diagnóstico de la estructura escalafonaria de cargos en la comuna.

En ese marco, la semana pasada, el actual intendente coloniense, Guillermo Rodríguez, también del Partido Nacional, y el presidente de Adeom, Nicolás Piñeiro, sellaron un convenio laboral “que tiene como punto más importante el proceso de presupuestación y regularización de cada funcionario”, explicó Piñeiro a la la diaria.

El presidente del gremio de trabajadores municipales dijo que están “atrás de la regularización” desde noviembre de 2023, con un trabajo constante con la intendencia y con la Oficina Nacional de Servicio Civil.

Para Adeom, “la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de cada funcionario es parte fundamental, y es por eso que es muy importante el acuerdo alcanzado”, valoró Piñeiro.

El presidente de Adeom recordó que el último convenio que se firmó fue en 2016. “Obviamente miramos lo acordado en aquella oportunidad, pero lo importante de esto tiene que ver con el proceso integral de regularización que se basa en los vínculos funcionales”, apuntó, y explicó: “En la intendencia tenemos un 80% de funcionarios contratados y un 20% de presupuestados”.

En esa línea, señaló que “este último universo de trabajadores cuenta con diferencias de sueldos, dado que están presupuestados en una función y muchos de ellos ocupan una estructura o un cargo de mayor responsabilidad”.

Piñeiro señaló que lo que sucede en Colonia es que “de repente estás presupuestado en un cargo, pero trabajás como administrativo en una oficina de alguna dirección diferente, y eso la persona lo cobra con una diferencia respecto del cargo que está ocupando”. “Regularizar eso es fundamental para poder establecer una estructura de cargo real y que no haya diferencias de sueldos”, indicó.

“En el caso de los contratados, uno de los puntos importantes es la presupuestación en los cargos, sin pérdida de salario”, añadió. “Es un convenio más que importante para nosotros, porque es cambiar la lógica de lo que venía sucediendo en la intendencia”, sentenció Piñeiro.

No obstante, el presidente de Adeom dijo que “después habrá un criterio para realizar esa tarea, como, por ejemplo, el legajo de cada funcionario, el historial, y otros puntos, algunos de los cuales serán limitantes para acceder a la presupuestación”.

Consultado sobre cuando entra en vigencia el convenio, Piñeiro indicó que el acuerdo parte con el nuevo presupuesto quinquenal 2026-2030 que el ejecutivo comunal ingresó el viernes a la Junta Departamental, “pero comenzará a funcionar en los primeros días de febrero”.

“En estos próximos días se trabajará en la resolución para nombrar el tribunal que estuvo conveniado en lo que respecta a la integración, que contará con representantes del ejecutivo, de recursos humanos, de la dirección de jurídica y del gremio”, indicó Piñeiro.

Estructura escalafonaria, mejora de las condiciones laborales y otros puntos a trabajar

Consultado sobre los otros puntos en los que Adeom continúa trabajando, Piñeiro indicó que este convenio alcanzado con la intendencia es parte de “una primera etapa muy importante” para el sindicato, pero que su aspiración es mejorar otros puntos, como “la ampliación presupuestal, las las condiciones de trabajo, principalmente en el sector operativo, en el que tenemos mucho para modificar, reglamentar y cambiar, de acuerdo con la normativa vigente”.

Además, dijo que “en este nuevo presupuesto hay varias direcciones que ingresan con algunas modificaciones en la estructura escalafonaria solicitadas por nosotros, como adecuaciones de cargos, pero es importante continuar trabajando para implementarlas en otras oficinas”.

“Es un tema profundo y una reestructura necesaria que debemos hacer, pero este punto de partida es muy importante”, valoró Piñeiro.

Por último, el presidente de Adeom recordó que el gremio tiene pendiente el Estatuto del Funcionario, que está “hace un año y medio terminado” y por el que estaban esperando “la evolución de la votación en el Parlamento”. “Seguramente en estos primeros meses del año ingresará el nuevo estatuto a la Junta Departamental”, concluyó Piñeiro.