Según supo la diaria, este viernes 9 ingresará a la Junta Departamental de Colonia el proyecto de presupuesto quinquenal 2026-2030, elaborado por el Ejecutivo Departamental, liderado por el intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional, PN).

A partir de la asunción en el cargo, el jefe comunal y su equipo tenían un plazo de seis meses para remitir el proyecto a la junta, plazo que vence el sábado 10. Posteriormente, los ediles tendrán un tiempo de cuatro meses para estudiar, analizar y trabajar en el presupuesto.

En diálogo con la diaria, el edil del PN Sergio Bertón dijo que en este presupuesto espera mejorías, “sobre todo en aspectos formales, en lo que respecta a temas políticos”. Señaló que seguramente entre lunes y martes todos los ediles tendrán “el presupuesto y se comenzará a trabajar en él”.

Con respecto a la distribución de dinero para obras o rubros y nuevos proyectos, “aún no tenemos información hasta la presentación”. El edil nacionalista dijo que el actual director de Hacienda de la comuna, José Amaro, “es un contador con experiencia” y por eso espera “mejoras en varios aspectos”.

Baja del impuesto al alumbrado público

La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) pretende la modificación del impuesto al alumbrado público, algo que le viene planteando a Rodríguez desde su asunción en el cargo.

La edila del Movimiento de Participación Popular (MPP) Mónica Rivero, coordinadora de la bancada del FA, dijo a la diaria que este “es un tema de prioridad para todos los ediles del FA”, dado que fue tema de campaña de los candidatos a intendente, tanto de Carlos Fernández (actual edil) como de Nicolás Viera (senador del MPP), “y será relevante ver qué presenta el ejecutivo en el presupuesto”.

“Seguramente haya algunos matices entre los distintos sectores del FA, pero es de prioridad para nosotros”, indicó Rivero.

Por su parte, Fernández dijo a la diaria que este, “como tantos otros”, es un tema que “nos preocupa desde hace mucho, porque la intendencia no ha dado señales claras de cómo lo va a tratar durante este período de gobierno”.

En ese sentido, el edil viene insistiendo con este tema desde el período legislativo pasado. Según la página web de la Junta Departamental de Colonia, el 2 de febrero de 2021 y el 19 de enero de 2024, Fernández presentó pedidos de informes sobre este tema “y todavía siguen sin responderse”, mencionó.

“Al inicio de este período de gobierno, el mismo día que asumió Rodríguez, presenté otro pedido que tampoco se ha contestado y claramente está vencido”, dado que el plazo del ejecutivo para responder son 20 días, a los que se suman otros 20 de prórroga.

El pasado 10 de diciembre, durante la última sesión ordinaria del año, “solicitamos que se votara nuevamente la reiteración para solicitar este pedido, pero la bancada del PN no aprobó la solicitud y se le negó a un edil, en este caso a mí, acceder a la información solicitada”, señaló Fernández.

En los próximos días entrará el presupuesto quinquenal y “nosotros entendemos que hay que modificar el impuesto, pero no por un capricho”. En ese sentido, el edil recordó que cuando era candidato a la intendencia colocaron “este tema en la campaña porque es un impuesto injusto, que les está cobrando más a los que menos tienen”.

Fernández recalcó que en el departamento “se han cambiado las luminarias y hay menos consumo de energía eléctrica, por lo que entendemos que debe bajarse este impuesto”.

“Todos los candidatos lo tomaron como un tema clave para este período, incluido Rodríguez”, recordó Fernández, y continuó: “Nosotros no sabemos cuál es el mensaje que dará el ejecutivo departamental sobre este tema, pero entendemos que para hacer una propuesta seria desde nuestra bancada debemos contar con la información certera”.

“El FA quiere modificar este impuesto para llevarles más justicia tributaria a nuestros contribuyentes, entonces nos parece sumamente importante tener la documentación clara y que la intendencia reporte los pedidos de informes en tiempo y forma”.

Fernández comentó que luego estarán las cuestiones de las modificaciones o propuestas que se le puede hacer al Ejecutivo “en base a lo que llegue sobre este tema y sobre tantos otros”, pero es importante “tener algo con tiempo, trabajarlo multipartidariamente y no como una cuestión de que el PN sólo lo resuelve y se terminó el problema”, concluyó.