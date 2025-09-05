El miércoles, ediles del Frente Amplio (FA) de Colonia se reunieron con el intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional) para intercambiar sobre distintos temas de cara al armado del futuro presupuesto quinquenal de la comuna.

Daniel Almada, Pedro Leizagoyen, Federico Olaverry y Carlos Fernández fueron los representantes de la bancada frenteamplista. En diálogo con la diaria, Fernández comentó que mantuvieron “una buena reunión” con Rodríguez, en la que se notó “una buena apertura al diálogo”.

Durante el encuentro, “dejamos establecido que es importante conocer las propuestas del ejecutivo departamental”, señaló Fernández, como, por ejemplo, “lo que tiene que ver con el alumbrado público”. En ese sentido, dijo que el intendente dejó en claro que “están dispuestos a recibir modificaciones o nuevas propuestas para agregar o modificar al proyecto principal”. El edil del Partido Comunista apuntó que para la oposición “es de vital importancia acceder a la información y tener el conocimiento de las cosas para hacer una propuesta seria en este tema tan importante para toda la sociedad del departamento”.

Fernández comentó que durante la reunión también se conversó sobre la regularización de las contribuciones inmobiliarias; el intendente adelantó que “seguramente en las próximas semanas lleguen a la junta algunos proyectos que se están elaborando desde el Ejecutivo” sobre este tema.

Con respecto a la situación del tránsito y el transporte, los ediles frenteamplistas solicitaron “hacer nuevas licitaciones para mejorar el servicio urbano y departamental”, y que los usuarios “dejen de ser rehenes y que las empresas cumplan con lo establecido”. Además, “se realizaron planteos concretos para algunas localidades para mejorar la seguridad vial”, apuntó Fernández.

Sobre la mesa de diálogo sobre el cierre de la empresa Yazaki convocada por el anterior intendente, Carlos Moreira, que se reunió apenas en dos ocasiones, Fernández señaló que los ediles del FA expresaron al jefe departamental su preocupación, “porque hay temas aún sin resolver”, como “el trámite de viviendas, la exoneración del pago de patentes y contribución de los extrabajadores, entre otras cosas”.

Para Fernández, “hay que ampliar la mirada, porque en Yazaki hay cerca de 1.000 trabajadores que no han logrado ingresar al mercado laboral”, pero “se suman otras personas tras el cierre de distintas empresas”. “Pensamos que esta mesa de diálogo y seguimiento interinstitucional se debe pensar a corto, mediano y largo plazo”, concluyó el edil frenteamplista.