La poesía uruguaya tuvo (¿o tiene?) una veta destacada en un registro popular y/o cotidiano. Desde Líber Falco, pasando por una estilística “comunicante” en la década del 60, varios autores han apostado por una enunciación sencilla que se vale de lo coloquial e incluso lo prosaico. En el departamento de Colonia se han singularizado en esta línea expresiva Luis Carro y Alfredo Zaldúa. Pero si esta visión macropoética los empareja, sus estrategias discursivas, en parte, los separan: mientras que Carro privilegia la musicalidad y el ritmo, empleando diversos metros comunes en el español, como el octosílabo y el endecasílabo, Zaldúa maneja un verso libre carente de rima y más cercano a la prosa. Otro aspecto que los distingue es la diferencia de tono y/o estilo: Carro puede ir mutando de tono de libro en libro, mientras que Zaldúa –en la producción que le conocemos– mantiene un pulso homogéneo.

En su nuevo poemario –luego de 20 años de silencio– Zaldúa retoma un yo lírico contemplativo que se vale de una llaneza enunciativa para efectuar una reflexión filosófica sobre la realidad cotidiana, tal como aparecía en Filosofía barata (1999) y Zapatos de poeta (2006). El poeta argentino Alberto L Ponzo, desde el prólogo de Filosofía barata, ya resaltaba la “sencillez del lenguaje” y por nuestra parte, en su ocasión, comentamos: “El amor, la soledad, la infancia, los recuerdos, el tiempo –uno de los temas que obsesiona a Zaldúa–, el propio acto de la escritura se filtran, se tamizan, a través de una enunciación directa, que no llega a ser banal, por el pudor con que es transmitida”. Esa observación y descripción del mundo y la circunstancia personal se explaya desde un decir confidente, en el que el lector se vuelve parte de la revelación del poeta.

A la cruz del sur en punto, quinto libro de poesía publicado, según apunta su editor Leonardo Lesci, es el “parte diario” o la bitácora de un “poeta que traduce el íntimo tiempo de la respiración cotidiana”. Este diario personal que se construye mediante 52 poemas, sin títulos y numerados, acerca la obra al reciente poemario de Adriana Rivero No dejarás la tele encendida (2026), donde la confidencia personal se vuelca en un registro de los días de la semana. Si bien ambos utilizan el recurso del diario, sus visiones son bastante diferentes: una coloración de pesadilla, de realidad fragmentada y distorsionada, alienta en Rivero, mientras que en Zaldúa aparece como tabla de salvación la naturaleza en su versión del paisaje cercano, ese de la playa, el río y las islas (el desengaño y la ironía adquieren, así, un tono más amigable).

El poema inicial introduce una reflexión sobre el tiempo que será constante a lo largo de las páginas: “Los finales –cualesquiera sean–/ con apetito de demora/ o desespero de premura/ son tiempo consumido”. Ese consumir el tiempo, algo así como masticarlo o rumiarlo, es lo que el poeta hace en el registro que marca el calendario, la vivencia personal y el entorno inmediato. En el poema 18 irrumpe esa variación y acumulación que trae el paisaje y sus criaturas: “Después de varios días/ apunto al río./ Se alcanza a ver/ ahuyentada la bruma/ que lo tuvo preso […] De rama en rama/ los gorriones/ con plumas escurridas/ parecen/ pico a pico/ volar/ saltar/ cantar/ mejor que nunca”. Pero estas experiencias, aunque gozosas, son fruto del azar: “Es domingo y punto […] Cada cual lo gastará a su antojo/ o acaso como pueda” (poema 24).

El río y los gorriones, como testigos de ese paisaje aldeano, se van reiterando hasta constituirse en marcadores de ese tiempo cotidiano. Y tanto las aguas como las aves son únicas y diversas, como ese disperso y circular flujo del tiempo que se escenifica en el poema final (conclusión que, si atendemos al poema inicial, nunca lo es). El yo lírico reflexiona: “Siempre estamos empezando/ por lo menos/ renaciendo […] descubriendo/ día a día/ que el frágil horizonte/ no es una línea recta”. La palabra y, sobre todo, la poesía tienen la virtud de abolir el tiempo. Por eso, después de 20 años, Zaldúa retoma y remonta un decir, que parece siempre estarse reiniciando.