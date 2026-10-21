UTEC presentará en Juan Lacaze AcelerIA, un programa para incorporar la inteligencia artificial al trabajo

La iniciativa busca capacitar a trabajadores en el uso crítico, ético y responsable de la IA; la llegada a la ciudad “es un gran paso para comenzar a trabajar con esta comunidad tan importante”, valoró Juan Marrero.

Este viernes a partir de las 12.00, en el Centro Cultural Don Bosco de Juan Lacaze, la Universidad Tecnológica (UTEC) presentará AcelerIA, un programa de aprendizaje que busca preparar a trabajadores y organizaciones para incorporar la inteligencia artificial (IA) en sus actividades laborales.

En conjunto con el Municipio de Juan Lacaze y la UTU local, la UTEC, a través de su Centro de Transformación Digital y con el apoyo de BID Lab, que es el laboratorio de innovación y emprendimiento del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo, aterriza en la comunidad lacacina, ciudad que desde hace varios años viene gestionando por diversos actores la llegada de la universidad al territorio.

En ese marco, AcelerIA tiene como objetivo desarrollar capacidades para comprender, evaluar y utilizar estas tecnologías de manera crítica, ética y responsable, adaptándolas a las necesidades reales de cada entorno de trabajo.

El programa apunta a que las personas no sean únicamente usuarias de herramientas de IA, sino que puedan comprender su funcionamiento, identificar sus posibilidades y limitaciones, y decidir cómo aplicarlas para mejorar su trabajo. Además, el programa procura ampliar el acceso a las oportunidades que ofrece la IA, con especial atención a personas cuyos empleos o tareas pueden verse afectados por la automatización y el avance de estas tecnologías.

Una iniciativa muy importante

El director del Centro de Transformación Digital de la UTEC, Juan Marrero, dijo en diálogo con la diaria que para la universidad y para lo que es el programa AcelerIA “esta es una iniciativa muy importante”.

En ese sentido, dijo que “nos sumamos al objetivo que tiene el Municipio de Juan Lacaze de colaborar en transformar la ciudad y en aportar en lo que es el uso de la IA generativa para la solución de problemas”.

El funcionario indicó que el programa “no solo busca generar el conocimiento crítico”, sino también “trabajar de manera conjunta” junto con el municipio, el Nodo de Innovación que funciona en ese lugar y con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic), de manera de “poder aportar desde nuestro lugar”.

Para la UTEC, llegar de esta manera “es un primer gran paso para poder comenzar a trabajar en una comunidad tan importante como lo es Juan Lacaze, con el objetivo de poder aumentar las propuestas el año que viene”, consideró Marerro.

Para el director, “es clave hacer sinergia entre las distintas instituciones y que haya un gobierno municipal que apoye y que puedas colaborar en lo que es la transformación territorial de un lugar”.