El edil del Frente Amplio (FA) en la Junta de Colonia, Martín Collazo, presentó un pedido de informes a la Intendencia de Colonia sobre los contralores que ese organismo realiza para lograr el cumplimiento de la normativa que impide la venta y uso de pirotecnia sonora en ese departamento.

En diálogo con la diaria, Collazo recordó que desde enero de 2021 rige en ese departamento “la prohibición de comercialización, venta, distribución y uso de pirotecnia” y que tal disposición “que puede compartirse o no, pero que debe respetarse, responde a razones de salud pública tales como la protección de personas con hipersensibilidad auditiva, bienestar animal y convivencia social en general”.

Ese decreto departamental faculta a la Intendencia de Colonia para el control y eventual imposición de sanciones ante casos de incumplimiento, “para lo cual prevé la ampliación de multas, suspensión de habilitación comercial e incautación y posterior destrucción del material prohibido”, añadió el edil.

Sin embargo, desde que esa normativa en vigencia “la ciudadanía evidencia y denuncia el uso reiterado de pirotecnia sonora” en distintas localidades colonienses, mientras que “no se visualizan tareas de control ni aplicación de sanciones tendientes a modificar la conducta de aquellos que no apegan su conducta a la normativa vigente”.

Collazo reclamó a la comuna información sobre los siguientes puntos: cuáles son las direcciones o áreas de la Intendencia que tienen asignada la tarea y responsabilidad de controlar el cumplimiento del decreto que prohíbe el uso y comercialización de pirotecnia sonora en el departamento; si existe algún protocolo de actuación o indicaciones vinculadas al desarrollo de tal tarea; la cantidad de operativos de control realizados por la Intendencia vinculados al uso o comercialización de pirotecnia sonora durante el mes de diciembre de 2025 y primeros días de enero de 2026; y la cantidad de denuncias recibidas por la Intendencia vinculadas al uso o comercialización de pirotecnia sonora en ese período. Además, el edil frenteamplista consultó acerca de la cantidad de sanciones aplicadas por la comuna por uso de pirotécnica sonora y sobre el dinero invertido en campañas de sensibilización sobre el tema denominada “Cero Ruido”, entre otros puntos.

El pedido de informes fue presentado el 8 de enero por Collazo, y a pesar del tiempo transcurrido, que ya sobrepasó el plazo legal de 20 días que contaba para dar respuesta al mismo, la comuna coloniense no ha aportado las respuestas solicitadas. Además, dado que la bancada oficialista en la Junta de Colonia no ha votado hasta ahora la reiteración de los pedidos de informes, “lamentablemente estamos castigados a esperar la voluntad de la intendencia para dar respuesta a este pedido de informe, cuando ellos entiendan pertinente o cuando dispongan”, lamentó.

La falta de respuestas de la comuna coloniense a distntos pedidos de informes realizados por la bancada del FA “nos impiden la posibilidad de hacer planteos propositivos”, porque “la falta de información certera” añadió el edil. No obstante, en relación a este caso, Collazo resaltó que “nosotros especulamos es que faltan funcionarios que se dediquen a la inspección y al control del cumplimiento de esta normativa y de otras, como la tenencia responsable de mascotas”.