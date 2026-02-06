Desde hace más de 50 años, el hogar El Sarandí, perteneciente a la Iglesia Evangélica Valdense del Río de la Plata, atiende a personas con discapacidades severas.

Enclavado en Colonia Valdense, el centro atiende a más de 30 internos fijos y a otras personas que alternan la permanencia en ese lugar y en residencias familiares. Para la atención de esas personas, la institución cuenta con más de 60 funcionarios.

Este hogar se sostiene con el apoyo económico de los familiares de los usuarios, así como con distintos eventos benéficos que organiza la comisión administradora.

En esta línea, el domingo 15, en el parque Brisas del Plata, en la zona de San Pedro, a pocos kilómetros del centro de Colonia del Sacramento, tendrá lugar la movida Abrazo Solidario 2026. En ese marco, habrá venta de asado con cuero y chorizos al mediodía, a 800 pesos el kilo. Además, habrá torneos solidarios de beach volley, bochas y truco, entre otras actividades.

En el escenario actuarán Julián Martinoff, Álvaro Píriz, Por la Vuelta, Luis Vergara, Con Alma y Vida, Los Embarrados y el grupo de danza Orígenes.

Por reserva de asado, consultar a los teléfonos 099 026927 / 099979577 / 099331318.