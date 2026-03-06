Movilización por el Día Internacional de la Mujer, en Colonia del Sacramento, el 8 de marzo de 2024. Foto: Ignacio Dotti

El domingo 8 se conmemora un nuevo Día Internacional de la Mujer, y en ese marco varios colectivos feministas de Colonia organizan actividades en diferentes localidades de ese departamento.

En Colonia del Sacramento, la organización está a cargo del grupo Mujeres y Disidencias de Colonia, que convocan a juntarse en la plaza Indígena a partir de las 18.00 para movilizarse por la avenida General Flores.

Además, habrá distintas actividades como danza africana, tamborileras y bailarinas autoconvocadas, malabares con fuego, música en vivo, teatro, DJ y zumba.

En tanto, en Colonia Valdense habrá una movilización acompañada con candombe local. La concentración está pactada para las 17.30 en la plazoleta Artigas, donde se armarán carteles y se planificará la marcha.

A partir de las 18.30, la marcha iniciará su recorrido que culminará en la Plaza de la Libertad. La organización está a cargo de mujeres y disidencias autoconvocadas, y solicitan que lleves tu tambor y materiales para armar distintos carteles.

En Juan Lacaze, la movilización se hace bajo el lema “Lacacinas por el derecho al trabajo digno”. La marcha parte desde las letras corpóreas ubicadas en el atracadero de yates a las 18.00. Organiza la Colectiva Feminista Sabalera.

Otras actividades

Además, en otras localidades se desarrollarán actividades organizadas por los gobiernos locales y la comuna. Por ejemplo, en Nueva Palmira habrá una feria de emprendedores con artistas locales, música en vivo, pintada de un mural participativo, entre otras actividades. Será el domingo desde las 16.00 hasta las 22.00 en la Plazoleta del Lobo. El cierre será con la participación de la comparsa Lonjas Revolución Candombera.

En la ciudad vecina, Carmelo, habrá actividades culturales, organizadas por el municipio local. El lunes 9, en el teatro Uamá, habrá un evento a partir de las 20.00 denominado Ocho mujeres, ocho carmelitanas, donde se recordará a ocho mujeres locales que abordaron distintos espacios culturales de la localidad.

Asimismo, habrá un encuentro con ocho mujeres que mantienen lugares de relevancia en la ciudad, como la dirección del hospital o escuelas públicas. La actividad contará también con un reconocimiento a todas las mujeres municipales. El acto finalizará con música en vivo.