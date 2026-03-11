La Plaza de Toros de Colonia del Sacramento tendrá por delante unos meses con grandes espectáculos musicales, entre los que se destacan el Cuarteto de Nos y el Fomo Fest.

En efecto, el sábado 18 de abril, a partir de las 19.00, se llevará adelante Fomo Fest Colonia 2026 (por su sigla en inglés fear of missing out), evento que propone una experiencia integral que combina música en vivo, gran puesta en escena y una plaza gastronómica con foodtrucks, espacios de bebidas y barras, y zonas de descanso, entre otros servicios.

La línea de bandas estará encabezada por Estelares, referentes del rock rioplatense con una extensa trayectoria internacional. También se presentará Eté & Los Problems, una de las propuestas más sólidas del rock nacional, junto con el artista Facundo Balta. La grilla la completan las bandas colonienses Espirales y Calilonia.

Las entradas están a la venta en Redtickets y boleterías de la plaza.

Otra vez en mayo

Como hace cuatro años, el Cuarteto de Nos vuelve al mítico escenario taurino nuevamente en el mes de mayo. Esta vez, el sábado 2, la banda liderada por Roberto Musso presentará un show en el que recorrerá sus últimos 20 años, teniendo como excusa perfecta el aniversario número 20 de Raro, disco medular de la banda que aún sigue vigente.

En 2025, el Cuarteto presentó su álbum Puertas en varios países, entre ellos, Argentina. Allí, en el estadio de Ferro, en Buenos Aires, la banda grabó el documental Sigo atravesando puertas, que se estrenará el jueves 19.

La preventa para clientes Itaú está disponible en Redtickets desde este miércoles. El viernes 13 a partir de las 18.00 se abre la venta general, también con beneficios.