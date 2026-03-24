Este miércoles, el Festival Calderón inicia una nueva edición en Colonia del Sacramento, consolidándose como uno de los principales encuentros teatrales de esa región del país.

La apertura tendrá lugar en los jardines del Centro Cultural Bastión del Carmen, desde las 19.00, con presentaciones musicales de artistas locales como Virginia Rodríguez, Matías Lugo e Ignacio Laport. A las 20.00 se realizará el acto protocolar, que incluirá la entrega del Premio Calderón —una estatuilla confeccionada por el artista coloniense Perico Carbajal—, y a las 20.30 se presentará la cantante brasileña Juliana Maia. Esta actividad será con acceso gratuito.

El festival, que combina teatro, música y formación, continuará el jueves 26 con la obra La Gayina, una versión libre del clásico La gallina degollada de Horacio Quiroga, dirigida por Fernando Pozzo y protagonizada por el grupo Teatro Decartón Jrs de Carmelo. La función será en la sala Calderón, a las 20.30, y está dirigida a mayores de 15 años.

El viernes 27 se desarrollará un taller a cargo de Angie Oña, entre las 18.00 y las 21.00, con inscripción previa. Esa misma noche, a las 22.00, el festival se trasladará al hostel Colibrí, donde se presentará Kassandra, del dramaturgo uruguayo Sergio Blanco, con actuación de Soledad Frugone y dirección de Roxana Blanco, en una propuesta dirigida a mayores de 18 años.

Tras una pausa, la programación se retomará el martes 31 de marzo, a las 20.30, con Juicio a una zorra, del español Miguel del Arco, en una coproducción internacional entre Uruguay y Perú, con actuación de Cécica Bernasconi y dirección de María Dodera.

El jueves 2, a las 20.30, se presentará Armen, con texto y dirección de Mariella Chiossoni y actuación de Susana Souto. El tramo final del festival incluirá el viernes 3 Putsch Perfect, del francés Joe Vicaire, y el sábado 4 el cierre con Yo soy Fedra, de Marianella Morena, con actuación de Noelia Campo y música en escena de Lautaro Moreno. Ambas funciones serán a las 20.30.

Las actividades se desarrollarán principalmente en el Bastión del Carmen —en sus salas Calderón y Cardani—, así como en otros espacios culturales de la ciudad. Las entradas ya se encuentran a la venta de forma anticipada por el 098 820 531 y también pueden adquirirse en la Galería Peñarol, de jueves a domingo.