Carlos Deganello, director de Cultura de la Intendencia de Colonia, en el centro cultural Bastión del Carmen, el 24 de marzo de 2026.

Este martes se realizó la presentación de las obras de remodelación del centro cultural Bastión del Carmen, en Colonia del Sacramento, con la presencia del intendente Guillermo Rodríguez, autoridades departamentales, representantes nacionales e invitados.

En esa actividad, el director de Cultura, Carlos Deganello, valoró la convocatoria de público y afirmó que “se va por un buen camino” en el desarrollo de políticas culturales. En ese sentido, destacó el rol histórico del centro cultural Bastión del Carmen como espacio de referencia para diversas expresiones, señalando que por sus instalaciones han pasado actividades vinculadas al arte, la ciencia, el deporte y la educación.

Deganello subrayó además el nivel de participación registrado en el último año: unas 17.000 personas asistieron a las 108 actividades realizadas en el centro cultural durante 2025. Si se consideran todos los espacios culturales del departamento, la cifra supera los 50.000 asistentes. Asimismo, agradeció a quienes participaron en la concreción de la obra y señaló que, junto al encargado de teatros, José Luis Banchero, el desafío será sostener una programación de calidad en la sala renovada.

Por su parte, el intendente destacó que el proyecto fue aprobado durante la última gestión del exintendente Carlos Moreira, y calificó la obra como “preciosa”. También reconoció el trabajo de la Dirección de Cultura, de los funcionarios del centro y del arquitecto Gabriel González, responsable de la ejecución.

En cuanto a las intervenciones realizadas, detalló que incluyeron el recambio total de butacas, la instalación de un nuevo piso vinílico en la sala Pedro Calderón de la Barca, mejoras en el cableado técnico y una actualización general de la infraestructura. Además, anunció que en una próxima etapa se incorporarán baños accesibles.

Rodríguez destacó también la política de descentralización cultural en el departamento, informando que se llevaron adelante 340 eventos con un total de 54.371 asistentes, lo que arroja un promedio de 160 personas por actividad. En esa línea, adelantó la creación de una Casa de la Cultura en Rosario.

Finalmente, el jefe comunal subrayó la importancia del presupuesto quinquenal para concretar este tipo de iniciativas, señalando que “estas obras se hacen entre todos”.