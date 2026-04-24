Este jueves en la Escuela Técnica de Colonia del Sacramento se relanzó el proyecto Aulas Móviles, una propuesta presentada en conjunto por la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP) y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop).

El encuentro contó con la presencia del director general del Inefop, Miguel Venturiello, y la gerenta de desarrollo territorial de ese organismo, Carolina Lagos, la directora de UTU, Virginia Verderese, el director de la Unidad Pymes de la Intendencia de Colonia, Walter Godoy, entre otros actores locales y nacionales.

En su discurso Lagos comentó que el Inefop posee cuatro aulas móviles en convenio con UTU y que “están relacionadas con la hidráulica (una de ellas llegó a Colonia), el automatismo y el control de procesos industriales, la electricidad y la electrónica y neumática”.

La funcionaria explicó que “estas cuatro aulas se concibieron en 2015 para salir a recorrer el país” y agregó que “cuentan con tecnología de primer nivel para llevar adelante esa formación técnica que se necesita en el territorio, para dar respuestas a las necesidades de formación y generar cambios positivos”.

“En esta etapa renovamos las aulas, a las que agregamos tecnología y simuladores”, dijo Lagos. Con respecto al dictado de clases, la funcionaria comentó que “el sistema de capacitación se hace con docente en aula, con clases teóricas y simuladores, para después pasar a la parte práctica”.

Por su parte, Venturiello recordó que “durante los últimos cuatro años las aulas estuvieron paralizadas” y explicó que “ponerlas en funcionamiento nuevamente implicó mucho trabajo que, por suerte, en conjunto pudimos sacar adelante”.

El director general del Inefop dijo que hay un trabajo en conjunto “muy fuerte” entre la DGETP y las oficinas en Colonia, con funcionarias que “todos los días reciben a personas que están en seguro de paro” o se encuentran desempleadas tras “un cierre abrupto de diferentes empresas, como ocurrió en esta ciudad”, en referencia a los cierres de Yazakiy Cla Sienz.

En ese sentido, el funcionario dijo que “desde la institución muchas veces “se le da un inicio a la solución”. Venturiello señaló que el Inefop cuenta “con un montón de información que llega por diversos canales” y que “debe dar respuestas, porque está hecho para hacer políticas públicas”, coordinando con la UTU y los ministerios de Industria y de Trabajo, entre otros.

Para Venturiello, la coordinación entre UTU, el Inefop, la intendencia, los gobiernos locales y el comité departamental “nos permite canalizar la energía en pos de mejores soluciones para la gente”. “Para eso estamos, para dar un mejor condiciones de vida y soluciones a la gente”, concluyó.

En tanto, Godoy, en representación del ejecutivo comunal coloniense, destacó que el departamento “es emprendedor, que siempre apuesta a mejorar, a capacitarse, a generar más oportunidades”. No obstante, dijo que “hoy estamos viviendo un momento delicado en cuanto al alto índice de desocupación que se tiene, un hecho histórico para el departamento”.

En esa línea expresó que “tenemos que saber transformar las crisis en oportunidades, y creo que si hoy estamos reunidos en este lugar, es una gran oportunidad para los muchachos de Cla Sienz y para todos los trabajadores de Colonia”.

La directora de UTU, Virginia Verderese, agradeció a “los trabajadores organizados”, que “fueron los primeros en presentarse en busca de soluciones para el departamento”. “Este trabajo es parte de un proceso importante del país, y hoy toca Hidráulica, que será el aula que se hará presente en Colonia”, añadió.