En los últimos días, el diputado del Partido Nacional por Colonia, Mario Colman y el alcalde de Nueva Palmira, Andrés Pasarino, también nacionalista, adelantaron que la Universidad Tecnológica (Utec) se instalará en la localidad, en un edificio perteneciente a Corporación Navíos.

“Se ha confirmado que Corporación Navíos ha adquirido el edificio del Molino de Nueva Palmira, donde se establecerá una sede de la Universidad Tecnológica, que impulsará el desarrollo, creará más oportunidades, generará mano de obra calificada para el sector productivo de la región y contribuirá a un mejor futuro”, escribió Colman en sus redes sociales.

En la misma línea, Pasarino dijo a la diaria que “aún estamos lejos de la instalación”, pero la compra de ese predio “es un gran paso, ya que los propietarios de Corporación Navíos están en negociaciones con autoridades de la Utec” para concretar el arribo de esa casa de estudios. “Lo bueno es que ya hay un lugar físico donde se instalaría”, indicó Pasarino y añadió que “ahora todo lo que viene se está negociando con la Utec”.

Para el alcalde nacionalista “muchos actores participarán de este proyecto que será muy bueno para la ciudad y la región. Imagino a gente de Dolores, Carmelo y Cardona viniendo a este centro educativo”. “Es un gran proyecto”, destacó. “Seguramente esto ayudará a que tanto la gurisada de Palmira como de zonas cercanas se puedan capacitar y lograr empleos de calidad”, expresó Pasarino.

Utec y la expansión en el suroeste del país

Fuentes de Utec consultadas por la diaria expresaron que “se está analizando la posibilidad de desarrollar una oferta educativa —tanto de Educación Continua como de pregrado— en Nueva Palmira y su entorno”, complementando la presencia que Utec ya tiene en la región suroeste del país.

En ese sentido, la fuente consultada expresó que desde la universidad se mantienen conversaciones con actores del sector productivo “interesados en contribuir al desarrollo educativo en distintas regiones del país”, en línea con su misión de “ampliar oportunidades en el interior”.

Corporación Navíos ha impulsado nuevas inversiones y procesos de expansión en la zona, y en ese contexto “le trasladó al Consejo Directivo Central de Utec su interés en explorar formas de contribuir al desarrollo educativo en el territorio, incluyendo la posibilidad de fortalecer la presencia universitaria en la región”, agregó.

A partir de ello, “ambas instituciones han venido trabajando en evaluar la viabilidad de esta iniciativa”, en el marco de la estrategia de desarrollo y expansión territorial de Utec durante este quinquenio, que contempla nuevos formatos de presencia como los nodos universitarios”. “Este proceso también recoge demandas del territorio”, ya que “en distintas instancias actores locales han planteado la necesidad de contar con mayor acceso a formación universitaria en cercanía, en una zona con creciente dinamismo productivo y logístico”, señaló.

En relación al inmueble que utilizaría en Nueva Palmira, “Utec no está involucrada en la compra” del mismo, explicaron desde casa de estudios, y añadieron que “actualmente las conversaciones continúan avanzando y, de concretarse, la iniciativa se formalizará mediante un acuerdo entre las partes”.