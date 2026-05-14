La cuarta edición de la Semana del Tango se desarrollará entre el 23 y el 29 de agosto en distintas localidades del departamento de Colonia, con una programación gratuita que incluirá música en vivo, milongas, teatro, intervenciones artísticas y talleres de baile.

La presentación de este evento se desarrolló este miércoles, en un acto que contó con la presencia del intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, y el director departamental de Cultura, Carlos Deganello.

La apertura de este festival será el sábado 23 en la Sala Don Bosco de Juan Lacaze, con la actuación de Conce. Ese mismo día, en el teatro Uamá de Carmelo, se presentará la Orquesta Espectáculo de la Intendencia de Colonia.

El domingo 24 continuará la programación en Juan Lacaze con la actuación de Ché Papusa, mientras que en el Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento volverá a presentarse la Orquesta Espectáculo.

Las actividades seguirán el lunes 25 en el Centro Cultural Bastión del Carmen, donde el Coro Municipal de Colonia ofrecerá un espectáculo interactivo. También actuarán Martín Estín y Pablo Gómez.

El martes 26 la agenda se dividirá entre Juan Lacaze y Colonia del Sacramento. En la comoara sabalera se realizará La Milonga Social, mientras que en el Bastión habrá una intervención de artistas plásticos vinculada a la temática del tango, combinando pintura y danza. Además, la Comedia Municipal de Colonia pondrá en escena la obra Bar La Copita.

El miércoles 27 se presentará en el Bastión el espectáculo Tango sin palabras, un concierto instrumental a cargo del Instituto Orfeo.

La programación continuará el jueves 28 con un taller de baile y la actuación del músico Santiago Plá. La jornada cerrará con una milonga animada por el DJ Raúl Paladino.

El cierre de la Semana del Tango será el viernes 29 en Ombúes de Lavalle, con una gran milonga y un espectáculo homenaje a Astor Piazzolla.