La banda No Te Va Gustar tocará el sábado 5 de diciembre en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, donde cerrará la gira de presentación de Florece en el caos, su último disco, grabado en 2025.

El tour comenzó en febrero, con una recordada presentación en la fortaleza de Santa Teresa. Para lo que resta del año, la banda recorrerá decenas de ciudades de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y México, antes de partir hacia Europa para tocar en Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España.

“Por supuesto que teníamos que cerrar el año de la mejor manera posible”, escribió la banda en sus redes sociales. Anunció que en diciembre tocará en Salto, Colonia y Montevideo, donde dará cierre a la presentación oficial del disco.

En ese marco, el viernes 4 de diciembre tocará en el parque Harriague de Salto, el sábado 5 en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento y el sábado 12 en el Velódromo Municipal de Montevideo.

La banda liderada por Emiliano Brancciari volverá al recinto taurino coloniense, donde en 2022 presentó un show con entradas agotadas. Para la presentación en diciembre ya están a la venta las localidades en Redtickets y boleterías de la plaza.

Shows en Plaza Viera y Los Cafres en mayo

El viernes 15, en el bar cultural Plaza Viera, ubicado en el edificio taurino, se presentará Franny Glass; el cantante y compositor Gonzalo Deniz tocará en formato de trío junto con María Viola en chelo y Guillermo Berta en batería, para recorrer lo mejor de su trayectoria musical.

Deniz ha publicado siete álbumes desde 2007 y en esta presentación tocará, en un espacio íntimo, canciones de toda su trayectoria musical.

Reservas al 091 021 351. Cubierto artístico a $ 400.

Además, el sábado 16, en la misma locación coloniense, se presentará Los Cuerpos, una banda de barrio montevideano que combina influencias del rock, lo urbano, el candombe y el jazz.

El grupo está integrado por Hernán Peyrou (voz y teclado), Pablo Peyrou (bajo y coros), Mateo Ottonello (batería), Andoni Gajduk (guitarra) y Santiago Acosta (percusión). En el show recorrerán música de sus dos discos editados (Hombre vela, de 2012, y Deste lugar, de 2017), pero también adelantarán canciones nuevas.

En tanto, la Plaza de Toros vuelve a armar el formato carpa en el ruedo principal para recibir el sábado 30 a Los Cafres, banda argentina de reggae con más de 30 años de trayectoria que visitará por primera vez la capital coloniense.

Su llegada ocurrirá como parte de un nuevo ciclo de música en vivo denominado Tanda, una propuesta que viene llevando adelante el Consorcio Plaza de Toros.

Tanda “es un ciclo de música viva que celebra lo que somos: raíz y ruido, melodía y energía”, En ese marco, “tratamos de encender el escenario con las voces que nos atraviesan desde hace décadas y las que siguen marcando el pulso”, sostienen los organizadores.

Las entradas para Los Cafres están disponibles en Redtickets y boleterías de la plaza.