Este viernes se conmemora el Día de la Educación Rural en el país, y en ese marco la Inspección Departamental de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en Colonia anunció las diferentes actividades que se realizarán en el departamento.

En diálogo con la diaria, la inspectora Mariela Montesano dijo que “se valora muchísimo” esta celebración por “la importancia de la educación rural en el medio y el impacto que tiene en la identidad nacional”.

Agregó además que durante este día de festejo “hay un reconocimiento especial para los maestros que educan en el contexto rural, para los niños que asisten, como también para todas las familias que acompañan y transitan por esos centros educativos”.

En ese marco, bajo la coordinación de la Dirección de Educación Rural, la inspección departamental y la directora coordinadora de Educación Rural, “diagramamos junto con la Intendencia de Colonia y la Secretaría Nacional del Deporte algunas actividades para festejar este día”, indicó Montesano.

El departamento de Colonia tiene 74 escuelas rurales a las que asisten 1.112 niños (247 en etapa inicial y 865 en primaria). Montesano explicó que durante todo el año esas escuelas trabajan “en la modalidad de agrupamientos rurales”.

“Para esta celebración se tomaron 11 escuelas rurales que serán las sedes donde se reunirán los centros educativos más cercanos a esos puntos de encuentro”, agregó. Además, “los festejos de ese día coinciden con las Rondas de Salud gestionadas por la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que se iniciaron en abril y se van a extender hasta noviembre, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la Intendencia de Colonia”, dijo Montesano.

Las sedes donde se desarrollarán actividades son las escuelas 89, 52, 62, 61, 60, 75, 81, 45, 68, 14 y 80. Se extenderán desde las 9.00 hasta las 14.00 y contarán con propuestas recreativas, lúdicas, almuerzos y actividades con las familias.

“Allí llevaremos una propuesta que se dividirá en dos módulos”, explicó la inspectora departamental. “Un módulo será informativo y recreativo, y contará con la intervención de profesores de Educación Física”. El otro será “más compartido con la familia y se realizará un almuerzo bajo la coordinación de nutricionistas que van a estar trabajando en las escuelas”, agregó.

“La idea es que van a participar los chicos con las familias porque a las sedes de encuentro serán trasladados de manera particular”, comentó Montesano.

Con relación a la situación actual de las escuelas rurales en el departamento, Montesano expresó que “en algunas escuelas hemos tenido algún incremento de niños, y en otras las matrículas están disminuyendo, algo que responde al descenso de la natalidad”. En ese sentido dijo que “hay situaciones bien claras que suceden en el ámbito rural, como el movimiento de las familias por cuestiones laborales de los mayores, entre otras cosas”.

Esas instituciones están desplegadas a lo largo y ancho del territorio departamental. “En este momento contamos con tres escuelas que están con cierre, que no cuentan con matrícula escolar, pero siempre el cierre se consideró de manera transitoria, dado que, si hay una situación de un estudiante o de familias que se instalan en la zona, se comienza, por normativa, el proceso de reapertura”, finalizó.