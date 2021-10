La aglomeración del público en los conciertos del America Rockstar celebrado este fin de semana en Punta del Este provocó la indignación de organizadores de eventos que reclamaron al Ministerio de Salud Pública (MSP) la falta de fiscalización del cumplimiento de los protocolos vigentes. En base a las fotografías y filmaciones de los shows de cantantes como Mau y Ricky o María Becerra es que el MSP convocó este martes a los organizadores y definirá si corresponde aplicar sanciones.

Previo a eso, el director nacional de la Salud, Miguel Asqueta, advirtió este martes en declaraciones a En perspectiva que el evento “no se realizó de la forma como se había recomendado, que actualmente implica que la gente permanezca en ciertos lugares con distancia”.

De todas formas, eso es una recomendación, no una obligación, ya que el protocolo fue pensado para lugares abiertos o cerrados que contaran con una disposición previa de los asientos. En ese caso, se recomienda mantener un lugar de distancia entre los diferentes grupos de convivencia, mientras que en este caso, “por sentido común”, también se debería haber respetado la separación social, aunque no hubiera asientos fijos, deslizó el jerarca, aunque destacó que el pronunciamiento estará a cargo del área de Fiscalización del ministerio.

En el encuentro entre la organización y el MSP se deberá comprobar tres puntos: que se cumplió con el 75% del aforo -calculado en unas 4.500 personas-, que todos los que ingresaron tuvieran el esquema de vacunación completo o hubieran tenido covid-19 en los últimos meses, y si había personal del evento exhortando a mantener las distancias, algo que las filmaciones permiten adelantar que no se cumplió cabalmente.

Para obtener la habilitación del MSP para realizar el evento, la organización presentó los lineamientos de cómo iba a cumplir los protocolos vigentes, que se actualizaron el 4 de octubre. “Los protocolos de este foro decían que iba a haber actividades en espacios cerrados el viernes y el sábado al aire libre; allí no se realizó de la forma como se había recomendado”, dijo Asqueta.

El director del MSP entiende que “en un espectáculo musical la gente tiene la necesidad de aplaudir, pararse, cantar, entonces se realiza este evento en el entendido de que no haya aglomeraciones o comportamientos que den lugar a las situaciones que queremos evitar. Nuestros protocolos han escrito que las personas guarden un cierto comportamiento en los espectáculos y lo han hecho, y eso es lo que se pretendía: que las personas guardaran cierto comportamiento”.

Asqueta admitió que “no necesariamente la gente tiene por qué estar sentada” y dijo que “en el protocolo no se detalla que deba haber asientos numerados; lo fue en un inicio de la pandemia y luego esto se dejó de lado: hoy no se realiza ni para los lugares abiertos ni [para los] cerrados, y se dejó de exigir eso en base a que con las pautas vacunales y con los aforos de 75% de público vacunado se consideró que no era necesario”. Señaló, no obstante, que “sigue la recomendación de que aun al aire libre” no haya “aglomeraciones de personas y no se realicen actividades donde la gran cantidad de las personas puedan interaccionar entre sí, porque aun [estando] vacunadas puede existir algún riesgo”.

Con respecto al uso del tapaboca, el protocolo que el MSP aprobó para que la organización hiciera el evento indica que “el uso de mascarilla se debía realizar obligatoriamente en espacios cerrados y se exhortaba su uso en espacios exteriores, y las otras medidas preventivas como distanciamiento social y físico continúan siendo esenciales”.

En este sentido, Asqueta interpreta que se debería haber exhortado a mantener las distancias, como sucede en los eventos deportivos, como el último partido de fútbol de la selección uruguaya, al que concurrieron tanto Asqueta como el ministro Daniel Salinas, en donde a pesar de que las personas están paradas y cantando hay personal de la organización que recomienda mantener distancias y el uso del tapaboca, relató el jerarca.

Asqueta descartó la posibilidad de que haya personal tanto de las intendencias departamentales como del MSP fiscalizando cada evento particular, pero aseguró que en casos en que se demuestre que falló el protocolo se iniciarán las investigaciones correspondientes.

Además, el jerarca afirmó que en este momento de la emergencia sanitaria no es posible acceder al pedido de organizaciones de eliminar el límite de aforo o el control de las vacunas, y subrayó el papel preponderante que han tenido las vacunas para bajar la cantidad de casos de coronavirus en Uruguay. “Contra la evidencia científica no se puede”, remató.