El colectivo Uruguay es Música (UEM), que nuclea a músicos, productores, mánagers y trabajadores conexos, utilizó su cuenta de Twitter para dirigirse al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, luego de que se viralizaran fotografías de un masivo espectáculo al aire libre llevado a cabo en Punta del Este. En las imágenes tomadas el sábado durante el evento America Rockstars no se veía que el público usara tapabocas ni que mantuviera distanciamiento social.

“Señor ministro”, escribieron. “¿Por qué el gobierno sigue restringiendo al sector de la música en vivo? Siguen bastardeando y limitando aforos mientras otros trabajan en total normalidad -como ejemplo, adjuntamos la foto de un show apoyado por el gobierno en Punta del Este en el día de ayer-. La normalidad debe ser para todos. ¿Hasta cuándo van a seguir afectando caprichosamente el trabajo de tanta gente? ¿Por qué ponen la vacunación de por medio si no es obligatorio vacunarse? ¿Por qué nos hacen responsables de decisiones que ustedes mismos declaran en la prensa que no pueden tomar?”.

Continuaban: “Hablamos por esta vía porque continúan sin recibirnos en sus despachos a quienes somos los protagonistas directos del sector”. El mensaje terminó con los pedidos de “¡Abran todo para todos!” y “el fin de los aforos limitados para todo tipo de espectáculos”.

America Rockstars, que depende del America Business Forum, estuvo pensada como una actividad enfocada en los jóvenes como agentes de cambio, presentó “historias de vida que están cambiando el mundo” junto a artistas en vivo y DJ, incluyendo a Coti Sorokin y Cande Tinelli, Peke 77, Mau y Ricky y María Becerra. Tanto los artistas como las propias redes del evento compartieron fotografías y videos de las actuaciones. La admisión al Centro de Convenciones de Punta del Este fue exclusiva para mayores de 18 años que contaran con certificado de vacunación con dos dosis, y al menos dos semanas después de la segunda.

El presidente Luis Lacalle Pou, que participó en el America Business Forum el viernes pasado, estuvo el domingo en una exposición de ganado lechero en San José y allí habló con la prensa sobre el show masivo del fin de semana. “Yo me enteré por ellos hoy porque me mandaron un mensaje en la mañana”, dijo en referencia a UEM. “Antes de venir para acá hablé con el subsecretario de Salud Pública [José Luis Satdjian] para saber si este espectáculo tenía autorizaciones departamentales. Y si no las tenía, en lo que corresponde al gobierno nacional, va a ser multado”. Tanto la Intendencia de Maldonado como el Ministerio de Turismo figuraban como patrocinadores de America Rockstars.

“Otra cosa es el pedido de este colectivo, como de tantos otros, que naturalmente quieren tener un aforo mayor, que estamos estudiando seriamente la posibilidad de hacerlo. No quiero adelantarme, pero si se hizo un show como el que todos vimos en las fotos y no tenía los permisos, hay que actuar en consecuencia”.

Este lunes, la Intendencia de Maldonado, por intermedio de su Dirección de Gestión Ambiental, informó que el evento en cuestión se llevó a cabo en un recinto (el Centro de Convenciones) que cuenta con habilitación para funcionar como salón de eventos y fiestas. Y agregó que el funcionamiento de estos sitios se definió “basados en las recomendaciones del gobierno nacional a través de los protocolos impartidos por el Ministerio de Salud Pública (MSP)”.

El gobierno comunal solicitó “tanto a los encargados del predio donde se llevaron a cabo, como al organizador, que contaran con las autorizaciones del MSP”. Allí se señalaba que se permitía hasta 75% del aforo por tratarse de asistentes vacunados con las dos dosis completas. El uso de mascarillas en el interior “se cumplió a cabalidad”, mientras que “en el caso de los espectáculos externos, el uso de tapaboca estaba sugerido desde el MSP, pero no era condición para la no realización del evento”.

El pasado mes de febrero, el Ministerio de Educación y Cultura había difundido un protocolo en el marco de la habilitación de espectáculos musicales, cinematográficos, artes escénicas y otras actividades culturales al aire libre, válido para predios vallados y con áreas de ingreso delimitadas. Allí se establecía que los espectadores debían mantener un distanciamiento de por lo menos dos metros, “con estricto uso de tapabocas tanto en el ingreso y a la salida como durante todo el espectáculo”. El protocolo fue actualizado a partir de octubre, habilitando espectáculos de hasta seis horas y aforos de hasta 75% para actividades al aire libre y con personas inmunizadas. El evento de Punta del Este duró unas cinco horas.