El presidente Luis Lacalle Pou participó este viernes del American Business Forum que se desarrolla en Punta del Este. Al terminar su intervención fue consultado en rueda de prensa sobre el informe elaborado por los nueve miembros del oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que contiene diversas recomendaciones de cara a la reforma previsional.

Para Lacalle Pou son varios los gobiernos que afirman que el sistema previsional es “insostenible” y por eso agradeció a quienes se pusieron a trabajar sobre el tema. “Hay un documento de un grupo de expertos que da algunas recomendaciones, que obviamente no son vinculantes. Como gobierno tenemos que decidir cómo avanzar y por donde y después tendremos que, si se decide avanzar, que creo que es lo que hay que hacer, conseguir los votos del resto de los partidos para tener un sistema previsional sostenible, porque no es para mí, es para nuestros hijos y nietos”.

El presidente dijo que hay varios factores a tener en cuenta para impulsar un cambio: la tasa de decrecimiento demográfico del país, el aumento en la expectativa de vida, la relación de activos y pasivos en el ámbito laboral y los problemas que atraviesan diferentes cajas. “Algo hay que hacer. Nosotros vamos a tener muy en cuenta estas recomendaciones y veremos cuáles son política y socialmente aceptables para seguir adelante”, aseguró.

A pesar de que el análisis a la interna de las organizaciones que integran la comisión recién empezó, sus delegados manifestaron a la diaria que entre las propuestas que generan reparos figura el aumento de la edad jubilatoria hasta los 65 años —hoy el límite legal es 60 y, en promedio, los uruguayos se retiran con entre 62 y 63 años—. El oficialismo propone un paso gradual hasta los 65 años, elevando un año el retiro por cada año calendario, con dos escenarios posibles sobre en cuál generación comenzar la transición: con los nacidos en 1967, para así llegar a los 65 años de edad límite con los nacidos en 1971; o con la generación de 1971 y llegar al nuevo umbral de 65 años con los nacidos en 1976.

El fin de la emergencia sanitaria y la LUC

Consultado por la prensa sobre los acuerdos ministeriales que tendrá la próxima semana, el presidente comentó los temas que están sobre la mesa con el Ministerio de Salud Pública (MSP). En particular se refirió a eliminar la recomendación del uso de tapabocas en lugares al aire libre y solo mantener la sugerencia para lugares cerrados sin ventilación.

Además dijo que está a estudio “las consecuencias de dejar de lado la emergencia sanitaria. Obviamente desde el punto de vista del MSP pero también desde otros ministerios que gracias a la emergencia sanitaria tienen otras herramientas. No queremos apurarnos para no amputarnos algunas herramientas que tenemos. Mi visión es que cuanto antes podamos mejor, porque el gobierno tiene algunos poderes que no son los normales en otros tiempos”.

En otros temas también hizo referencia a la ley de urgente consideración desde dos ángulos diferentes. Por un lado aseguró que defiende el derecho de las personas que quieran trabajar mientras otros empleados hacen huelga: “Gran parte de los uruguayos aún teniendo la intención de mejorar su salario y algunas condiciones igual trabaja, ese es el equilibrio al que tiene que dedicarse un gobernante; el que quiera parar, que lo haga, y el que quiera trabajar, que trabaje y estimo yo que es la gran mayoría de los uruguayos. Por eso en la LUC establecimos algunas medidas que desde mi punto de vista son positivas, la libertad para hacer huelga y la libertad para trabajar”.

Por otro lado mencionó que es necesario que el debate se de siempre con argumentos verdaderos. Mencionó el caso del cuestionado artículo sobre la ley de alquileres. “Lo que uno espera es que se hable con la verdad. Todos escuchamos que se iba a desalojar a la gente sin ningún tipo de posibilidad de defensa, pero es mentira, ¿por qué? porque en Uru existe la ley de alquileres y arrendamientos, ¿qué veíamos nosotros? que había gente, por ejemplo, un chiquilín que se tiene que ir a Montevideo a estudiar y no podía alquilar por siete meses, tenía que engañar, hacer un comodato o alquilar por un año sin saber si quería quedarse. Esta ley da la opción de alquilar en confianza, que hace a la buena fe de las partes si se tiene. Hay que discutir con la verdad”, remató.

Lacalle Pou en el America Business Forum 2021: “Uruguay es una sociedad que es próspera, que hace plata”

La intervención del presidente en el evento comercial del viernes fue una charla con el comunicador Ignacio González. En el diálogo el mandatario defendió la ley de urgente consideración; dijo que es “un compromiso electoral” y cuestionó: “la ley está vigente hace más de un año, que alguien me diga cuál es el efecto negativo”.

Buena parte de la charla giró en torno a un concepto que caracterizó el discurso de Lacalle durante la pandemia por coronavirus: la libertad responsable. Cuando entregue el mando en 2025 espera que los individuos en Uruguay puedan “disfrutar de la libertad”. Dijo que se trata de un concepto de “libertad responsable con equidad”: “no es uno contra otros, es una sociedad que se complementa, en la que la gente invierte, que es próspera, que hace plata, que gana plata, que da trabajo, y que el que gana plata puede progresar y si hace las cosas bien puede llegar al tope; con excelencia, con valores, en Uruguay se puede llegar”.

Aseguró que en Uruguay “no hay grieta ni aunque los políticos quieran. Es una sociedad que discute de todo, pero la sangre no llega al río”. Además dijo que una de las grandes ventajas es la estabilidad a futuro, hoy podemos hablar del Uruguay de 100 años para adelante”.

También comentó sobre la situación regional, en particular del Mercosur que está tensionado por la propuesta de Uruguay de avanzar de forma unilateral en acuerdos con otros países fuera del bloque. El presidente dijo que tiene claro que “somos más fuerte con Brasil, Argentina y Paraguay que solos, cuando me preguntás el rol de Uruguay en América Latina, es que tiene un rol en los organismos que integra y en el Mercosur ese rol es decir: ‘muchachos, vamos a abrirnos al mundo. Somos el granero del mundo, somos el lugar donde se producen los alimentos’. Mi mandato es, dentro de 1.242 días cuando me toque entregar la banda, dejar un país más libre”.