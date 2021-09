El presidente Luis Lacalle Pou está visitando este jueves el departamento de Salto, donde participará en varias actividades. Al mediodía estuvo en la inauguración del Centro Pyme y en la tarde estará en la apertura de la 113ª edición de la Expo Salto. Tanto en su discurso en el primer evento como al hablar en rueda de prensa, se refirió al paro de 72 horas que realizaron trabajadores del sindicato portuario.

Dijo que “el gran tema” es que “la Constitución y la ley habilitan la huelga, habilitan el paro, pero también protege el trabajo, y eso tiene que convivir, sobre todo en un momento en que Uruguay está haciendo un esfuerzo enorme por salir adelante”. En ese sentido, afirmó que el gobierno debe “cuidar al que se levanta todos los días a trabajar” y, si bien no quiso “adjudicar intenciones”, aseguró que se trató de un paro que “frenó al país”.

“Cuando el mundo todo está pidiendo que vengan líneas de barcos porque están escaseando, a todos nos rompió el alma ver barcos que se van sin hacer la carga y descarga. Por eso, hay que dialogar, hay que comprender los reclamos, pero no se puede trancar el país”, manifestó el mandatario.

En tanto, respecto de la denuncia penal que presentaron senadores del Frente Amplio por el acuerdo que alcanzó el gobierno con Katoen Natie, y tal como lo había manifestado en su cuenta de Twitter, Lacalle Pou aseguró que “la gente que trabajó en ese tema” merece toda su confianza, y dijo que él estuvo “al tanto” de “todos los pasos de la negociación”. “El 1º de marzo de 2020 lo último que dije fue que si se consideraba por alguien que había un error, que no miraran para el costado, que yo era el último responsable, y es eso, ni más ni menos”, agregó.

Por otro lado, destacó que “siempre hay diálogo” con la oposición, aunque “a veces hay más rispideces”. También dijo estar dispuesto a comparecer ante la Fiscalía si así se lo solicita: “Estoy muy tranquilo con la intención, estoy muy tranquilo con lo que se hizo”.

Mensaje a los manifestantes

El discurso del presidente en el Centro Pyme de Salto estuvo marcado por aplausos y abucheos del público, ya que había manifestantes a los que el mandatario les habló.

“Lo bueno es que acá se conjuga toda la sociedad. Los que vienen a saludar, los que vienen a pedir y los que se vienen a quejar; eso es el Uruguay. Están en todo el derecho de exigirle al gobierno los que reclaman”, expresó. Luego planteó que el país está saliendo de una pandemia “con gran esfuerzo” y cuando iba a continuar con sus palabras, aclaró a los manifestantes: “Vamos a hacer una cosa: cuando termine los escucho a todos. Siempre dimos la cara, no nos borramos”. Agregó que “este gobierno no escucha a los que más gritan, sino a los que tienen razón”.

Retomando el asunto de la salida de la pandemia, sostuvo: “Mucha gente está haciendo uso del derecho legítimo a la huelga y al paro, pero mucha gente va a ser defendida por el gobierno: la que quiere trabajar y no hacer huelga o paro. La sociedad es eso: reclamar y poder gozar de los derechos que la Constitución otorga, que son iguales”.

Lacalle Pou expresó que “está costando mucho salir” de la pandemia y mencionó el caso de vecinos de Salto “que esperan para ver si se reactiva la inversión más importante en cítricos”. Acotó que “el gobierno trabaja para que esta empresa emblemática [en referencia a Caputto] vuelva a emplear a miles de salteños”, y asoció esto con el paro del sindicato portuario que paralizó la terminal desde el martes hasta este jueves, y señaló: “Por más esfuerzo que se haga en Salto, si los barcos no pueden salir con cítricos no vale la pena para el que está acá agachando el lomo. El país quiere trabajar y nosotros vamos a respaldar al que quiere trabajar legítimamente”.

Al cierre de su discurso, el presidente volvió a dirigirse a los manifestantes: “Ahora voy para ahí, quédense tranquilos, no me borro, me pueden decir todo lo que quieran”. Como corolario, expresó: “Una vez más, no ponemos excusas nosotros sobre lo que heredamos, eso ya pasó; el deber es el hoy y el mañana”.

Comercios de frontera, Colonización y condena al alcalde blanco

Lacalle Pou también hizo mención a la inminente apertura de las fronteras de los países vecinos y a las medidas que anunció el Poder Ejecutivo para aliviar la situación de los comercios fronterizos. Al respecto, recordó que a partir del 1º de noviembre Uruguay abrirá las fronteras “a todo el mundo que tenga el proceso de inmunización completo” y que, por ahora, Argentina sigue exigiendo test PCR. Pese a esto, el gobierno ya tomó “medidas proactivas para los comercios, para que puedan competir en igualdad de condiciones”, destacó.

No obstante, el jerarca reconoció que, “obviamente, el tipo de cambio argentino y el tipo de cambio uruguayo distan muchísimo de estar en igualdad de condiciones”, y en ese sentido dijo que el gobierno hizo “lo que se puede hacer; la situación económica es frágil”. “Está claro que no había abundancia cuando nos tocó llegar y que la pandemia agravó el erario público en algún sentido, por eso estamos haciendo lo que está dentro de nuestras posibilidades. Se supone que con estas exoneraciones a los comercios establecidos se pueden tener precios más accesibles”, reflexionó.

En cuanto a la actuación del alcalde de Florencio Sánchez, condenado con prisión por varios delitos, Lacalle consideró que se trató de “una actitud censurable, condenable”, y remarcó que ya “actuó la Policía, actuó la Justicia y van a actuar las autoridades partidarias”.

También dijo que se va a seguir conversando por los artículos de la Rendición de Cuentas que buscan financiar un fideicomiso para regularizar asentamientos con dinero del Instituto Nacional de Colonización, que no conforman a los legisladores del Partido Nacional, para “buscarle la vuelta”. “No somos dueños de la verdad, simplemente hay una cantidad muy importante de uruguayos, 200.000, que viven en condiciones indignas, [y] queremos hacer un fondo que en cuatro años adelante lo que se haría en más de diez, y por eso queremos este fideicomiso. Esperemos convencer, y si hay que negociar y articular, se negocia y se articula”, dijo el presidente, aunque reafirmó que “está claro que los fondos salen del lugar que dijimos; después veremos el plazo, el porcentaje y los años”.