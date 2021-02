El Ministerio de Salud Pública (MSP) difundió este jueves su último informe epidemiológico sobre la covid-19, que incluye los datos registrados hasta el 14 de febrero.

En ese entonces Uruguay todavía no había llegado a los 50.000 diagnósticos desde el 13 de marzo, sino que contaba con 48.909, con una incidencia acumulada de 1385,17 por 100.000 habitantes.

Nuevos casos diarios de coronavirus

El MSP señala que desde la segunda semana de este año y hasta el 14 de febrero “se evidencia una tendencia a la estabilización y descenso de los casos confirmados”. A su vez, se mantiene la distribución de los diagnósticos según la edad, con una mayor incidencia en la franja de edad que va de los 15 a los 44 años (en particular, los de más contagios son los que tienen entre 25 y 34 años).

Distribución de casos según grupo de edad

También tiende a la estabilización y la baja la curva correspondiente al número de pacientes que precisaron ser atendidos en cuidados intensivos desde mediados de enero. Requirieron ingreso al CTI 466 pacientes, lo que representa a 1% del total de casos confirmados y 27% de los que precisaron ser internados. Entre esos 466 hay 287 hombres y 179 mujeres; con 127 ingresos, el grupo etario más afectado fue el de 65 a 74 años, seguido por el de 75 y más y 55 a 64, con 120 casos cada uno. También requirieron atención en CTI 63 personas de entre 45 y 54 años y 20 de entre 35 y 44.

En cuanto a los síntomas, el MSP informa que 20,16% de los casos diagnosticados se presentaron sin síntomas, mientras en el resto los cinco más frecuentes fueron tos, rinorrea (nariz congestionada), fiebre, odinofagia (dolor de garganta) y anosmia (pérdida del olfato).

En Uruguay, el coronavirus ha presentado una letalidad de 1,09% y una mortalidad en la población general de 15,15 por 100.000 habitantes. Aquí también la situación de los hombres es peor que la de las mujeres, con letalidades de 1,21% y 1,0% respectivamente.

De los 535 pacientes que habían muerto al 14 de febrero, 384 tenían comorbilidades, 31 no y en los demás 120 casos todavía se está investigando.

Con respecto al nexo epidemiológico, el MSP indica en su último informe que 65,41% de los casos presentan antecedente de contacto con casos confirmados, 3,35% de viaje a una zona de transmisión activa “y en el 31,25% no se identifica un nexo epidemiológico”. Esto implica un nuevo crecimiento: en el informe del 4 de diciembre en 22% de los casos nuevos no se había determinado el nexo epidemiológico, un porcentaje que aumentó a 31%, 38% y 40% en los informes publicados hasta el 18 de enero. En el último, emitido hace 12 días, se indicaba que ese porcentaje había bajado a 29%, y ahora se informa que volvió a subir a 31,25%. Allí se incluye a 16% de diagnosticados que no tienen noción de exposición y 15,25% cuyo antecedente de exposición está en relevamiento.

Recuperar la capacidad de rastreo con la que contó Uruguay al comienzo de la pandemia ha sido presentado como una prioridad tanto por las autoridades como por el Grupo Asesor Científico Honorario, que el viernes presentó al gobierno una serie de recomendaciones para dos escenarios: uno con una estabilización de la pandemia y otro con un empeoramiento. Por su parte, el presidente, Luis Lacalle Pou, se dispone a anunciar que se extenderá por 30 días la limitación transitoria del derecho de reunión.

Leé el informe completo del MSP https://www.scribd.com/document/495084989/Informe-epidemiologico-140221

