El expresidente José Mujica, en su audición de M24, dijo que “casi seguramente vamos a ser el último país de Sudamérica que empiece a vacunar” a la población contra la covid-19. “Nos dormimos, nos confiamos, nos demoramos”, dijo y agregó: “Lo lamentable es que tuvimos posibilidades ciertas y reiteradas, pero nos cerramos por prejuicios o por ilusiones”.

“En estos días algún medio informaba que en el primer trimestre de este año el grueso de la gente iba a estar vacunada, y yo pienso que, al tren que vamos, por más declaraciones que hagan, difícil que el chancho chifle. Ojalá me equivoque, y si me equivoco, aplaudo, porque no hay cosa que precisemos más que la vacuna”, dijo el exmandatario.

Sobre las demoras para conseguir la vacuna, Mujica resaltó: “Hay hechos, ahí está Bolivia vacunando, también podríamos haber estado nosotros”, apuntó.

También cuestionó al gobierno por no instalar un ámbito de coordinación entre todos los partidos políticos, porque, a su juicio, se trata de una “causa nacional”. Sin embargo, puntualizó que si se “comenta que los socios del gobierno, como el viejo Partido Colorado, se sienten ladeados de las decisiones fundamentales y hay ministros que se enteran de ciertas cosas por los diarios, qué se puede esperar como actitud del gobierno para con la oposición, si les da poca pelota a los socios.