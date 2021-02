El Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable (IIBCE) realizó la tercera medición de la presencia del virus SARS-CoV-2 en unidades del Sistema de Transporte Metropolitano. En esta oportunidad, los investigadores tomaron las primeras muestras de 68 vehículos antes de su correspondiente limpieza y desinfección y detectaron la presencia de coronavirus en tres unidades, según informó la Intendencia de Montevideo (IM) en su sitio web.

Las segundas muestras se obtuvieron luego de aplicar la limpieza y no se encontraron rastros de SARS-CoV-2 en ninguna. En ese sentido, la IM sostiene que quedó demostrada la “efectividad de la sanitización” al comprobarse que “luego de la limpieza ninguna unidad presentó rastros de material genético viral”.

Asimismo, la comuna capitalina ratificó que las medidas dispuestas por sus autoridades y las empresas de transporte “son las adecuadas” en el marco de la situación de emergencia sanitaria que atraviesa el país, y que es “necesario insistir con la exigencia a usuarias y usuarios sobre el uso obligatorio del tapabocas para viajar, así como la higiene de manos con el alcohol en gel dispuesto en las unidades, mantener la totalidad de las ventanillas abiertas y no ingerir alimentos ni bebidas en el viaje”. “La IM continuará realizando inspecciones para el cumplimiento del protocolo único en el sistema de transporte”, concluye el texto.

Eduardo de Mello, microbiólogo con maestría y doctorado en virología y asesor del Consejo del Directorio del IIBCE, dijo a la diaria que las medidas que se están adoptando en el sistema de transporte público y el protocolo de descontaminación de las unidades “están funcionando bien” y ayudan a “mantener la cultura para la población de que hay que mantener la higienización personal y colectiva en todo este proceso”. Con respecto a los estudios anteriores, De Mello sostuvo que no se han encontrado mejoras significativas, pero “por lo menos no está peor”. Para ver cuál es la tendencia actual es necesario un estudio de más largo plazo, precisó el experto.

Con respecto a los ómnibus en los que se encontraron muestras positivas antes de que se llevara a cabo la limpieza, De Mello señaló que por lo general las muestras se encuentran en superficies táctiles: “pasamanos, botones que se accionan para la bajada”, y allí es justamente donde los expertos los buscan. “Dependiendo de la superficie, los virus pueden permanecer más o menos tiempo, pero eso no quiere decir que estos virus son contagiosos”, expresó el virólogo, y explicó que el problema del transporte público no son las unidades en sí mismas sino el hecho de que puedan transportar personas positivas en la enfermedad por largos trayectos. De todas formas, a raíz de los datos obtenidos, el experto afirmó que “el transporte público no me parece por ahora un tema principal” en los contagios por coronavirus.

Interés público

La Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) se pronunció respecto a la decisión de la IM de declarar como información reservada el estudio del IIBCE que detectó la presencia de covid-19 en los ómnibus de transporte urbano y determinó que se trata de información pública que no puede clasificarse como reservada “en razón de la existencia de interés público en conocer los resultado de dicha investigación”. “No obstante, la normativa vigente habilita la realización de una versión pública en consonancia con lo previsto respecto a los datos personales en la Ley N° 18.331, con el fin de salvaguardar datos de las empresas que requieren previo consentimiento informado”, se afirma en la resolución.

La UAIP se expidió a raíz de una denuncia que presentó el secretario general del Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo del Partido Colorado, Felipe Schipani. El 30 de diciembre, el CED colorado manifestó en una declaración que la decisión de la comuna “vulnera el derecho de todos los habitantes de la República, y en particular a los montevideanos, de acceder a información que es claramente pública y además necesaria para el cuidado de la salud pública”.

En el informe de la UAIP, la IM presentó sus descargos afirmando que luego de declarar la información “procedió a realizar una versión pública del informe en cuestión, dejando sin efecto la resolución de reserva, ya que el mismo se publica casi en totalidad con la única salvedad de los datos de las unidades de transporte que fueron analizadas”.

“Con este paso la IM adecua la naturaleza jurídica de la información protegida ya que no se trata de información reservada, sino de ciertos datos de las empresas que requieren previo consentimiento informado y su protección se ubica en la confidencialidad prevista en el artículo 10 numeral segundo de la Ley N° 18.381 [ley sobre el derecho a la información pública]”, sostiene el informe.