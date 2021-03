Las personas mayores de 70 años, una población priorizada para recibir las vacunas contra el coronavirus en la mayoría de los países del mundo y también en Uruguay, todavía no han podido agendarse para recibir su primera dosis en nuestro país. Los planes del Ministerio de Salud Pública (MSP) establecían que a los mayores de 70 años se los vacunaría con Pfizer-Biontech, pero después de cubrir al personal de salud, a los mayores de 80 años y a quienes viven en residenciales de adultos mayores. Como las dosis han llegado en tandas, y aunque han aumentado en el último envío, todavía no se terminó de inmunizar a estos grupos y no se pudo abrir la agenda para mayores de 70.

Una de las alternativas que se manejan para solucionar esto, según explicó este miércoles en la radio Sarandí el inmunólogo Alejandro Chabalgoity, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP), es posponer la aplicación de la segunda dosis de la Pfizer entre diez y 12 días a estos grupos y adelantar la vacunación de los mayores de 70.

“Con todo lo bueno que tuvo la vacunación en Uruguay, esa población nos fue quedando para atrás”, lamentó el investigador, que explicó que retrasar la segunda dosis de Pfizer entre diez y 12 días es algo que “en muchísimos lados se está usando como norma para aumentar la disponibilidad de las vacunas”.

Aclaró que esta extensión del período entre dosis, que actualmente es de 21 días, se puede hacer “sin ningún tipo de disminución de la respuesta” de la vacuna, por lo que se presentó esta recomendación a las autoridades del MSP. Según señalaron a la diaria integrantes de la comisión, la sugerencia no abarca retrasar la segunda dosis al personal de salud.

Chabalgoity explicó que si bien se manejó la posibilidad de vacunar a los mayores de 70 años con Sinovac, se consideró que esta población “es particularmente sensible” a la enfermedad, y esta vacuna para ser efectiva requiere de las dos dosis. “15 días después de la segunda dosis tenemos el tipo de protección, y la vacunación es a los 28 días; en cambio con Pfizer, 15 días después de la primera dosis tenemos una respuesta muy fuerte que puede ser protectiva”, detalló, por lo que se evaluó “si realmente no valía la pena que pudiésemos llegar a esta población con Pfizer, porque si por apurarnos empezábamos con Sinovac igual teníamos que esperar un mes y medio”.

Hasta esta mañana 623.056 personas fueron vacunadas en nuestro país, y de ellos, 32.526 ya recibieron la segunda dosis. Además, hay 130.843 personas agendadas para ser inoculadas.

Leé más sobre esto: MSP trabaja para habilitar vacunaciones los domingos

Disminuir la circulación del virus y sus variantes

El inmunólogo exhortó a tomar los mayores cuidados para limitar la circulación del virus en este momento en que se está desarrollando la vacunación, y advirtió de posibles problemas que pueden ocurrir en este período. Explicó que cuando el virus circula en un “sitio de presión parcial”, como un escenario en el que cada vez más personas tienen cierta protección inmune por la aplicación de las vacunas, “tiende a que se generen variantes que escapen a esa presión, que escapen a las vacunas”.

Aclaró que no considera que esto necesariamente “vaya a ocurrir”, sino que es “un problema potencial real”, que para evitar es “estrictamente necesario que bajemos lo más posible la circulación viral”. “La vacunación nos agarró no en el escenario que más queríamos”, dijo, en relación con el aumento de casos activos, y llamó a “extremar los cuidados para evitar que esto ocurra”.