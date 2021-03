El gobierno difundió el decretó con el que implementa las medidas anunciadas en la conferencia de prensa del martes e incluyó entre ellas el cierre de los casinos que dependen del Ministerio de Economía y Finanzas.

Esa medida no estaba prevista y no fue anunciada en la conferencia; en esa ocasión, incluso, un periodista le había preguntado al presidente Luis Lacalle Pou por qué no se disponía el cierre de los casinos. El mandatario reconoció que esa posibilidad no había estado arriba de la mesa durante el Consejo de Ministros.

Esto generó críticas desde la oposición. Por ejemplo, el director por la oposición del Instituto de Evaluación Educativa, Pablo Caggiani, lamentó en Twitter que se pudiera asistir a los casinos y los bares pero no a las escuelas:

Parece raro un gobierno que prioriza bares y casinos sobre las escuelas. No se planificó la educación a distancia, no hay anuncios sobre comedores escolares, se anuncia un retorno paulatino,no hay anuncios de transporte no se anuncian más recursos para la presencialidad segura. — Pablo Caggiani (@Pablocagg) March 24, 2021

Más vacunas de Pfizer

En el decreto difundido este jueves se establece el cierre de los casinos públicos y se exhorta a los privados a que adopten la misma medida.

Por otra parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, anunció en Twitter que el gobierno acordó con el laboratorio Pfizer “un incremento en la cantidad de dosis” que envía semanalmente.

Los embarques seguirán siendo de 60.000 dosis hasta la segunda semana de abril, cuando comenzarán a arribar en tandas de 80.730.

El gobierno acordó con el Laboratorio Pfizer un incremento en la cantidad de dosis que nos envían semanalmente. A partir de la 2da semana de Abril, estaremos recibiendo embarques de 80.730 dosis. Una buena noticia para el Uruguay, especialmente para nuestros adultos mayores — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) March 25, 2021

En la conferencia de prensa del martes, Lacalle Pou fue consultado por las demoras en la confirmación de turnos para vacunarse y dijo que el gobierno estaba en negociaciones para confirmar y adelantar la llegada de vacunas para asegurar que quienes se agenden para recibir la primera dosis puedan contar con la segunda en tiempo y forma.