El intendente de Río Negro, Omar Lafluf, dijo que no se sintió “identificado” con los comentarios hechos por su par de Durazno, Carmelo Vidalín, a una carta que 11 intendencias le hicieron llegar al presidente Luis Lacalle Pou, donde le informaban sobre gastos adicionales que debieron enfrentar en la pandemia y le pidieron que los gobiernos departamentales sean tenidos en cuenta en el Fondo Covid-19.

Según dijo Vidalín el lunes a El Observador, los gastos que rindieron 11 de las 19 intendencias al Poder Ejecutivo “no se ajustan a la realidad” y “están un poco infladas”. Como ejemplo, argumentó que uno de los puntos informados por las comunas fue la baja de la recaudación, pero “la gente en un año de elecciones [departamentales] no paga y se deja estar, porque después llega un nuevo gobierno y se le refinancia”. El duraznense también adelantó que planteará en la Mesa del Congreso de Intendentes que se haga un “estudio más profundo”.

“Yo no me sentí identificado”, dijo Lafluf a la diaria sobre los dichos de Vidalín. El intendente dijo que a él le corresponde hablar únicamente de Río Negro y que quizás Vidalín se refería a algún caso en particular, pero en su caso no comparte que los números estén sobredimensionados.

“Para 2020 hicimos la contabilidad desde marzo de 2020 a ahora, y el 2021 lo proyectamos. Lo de 2020 no puede haber estado inflado de ninguna manera porque están todos los comprobantes, y lo de 2021 es una proyección, que se compara con 2020”, explicó el intendente de Río Negro.

Lafluf dijo que si bien es cierto el argumento que esbozó Vidalín sobre la refinanciación con las nuevas autoridades departamentales, en Río Negro el nivel de morosidad se viene manteniendo parejo.