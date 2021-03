La cantidad de casos positivos de covid-19 viene en aumento desde el jueves y preocupa a las autoridades. El domingo se registró un nuevo récord no sólo en la cantidad de casos nuevos (1.587 infecciones en 10.129 análisis), también se alcanzó una nueva cifra en la cantidad de fallecidos en un día (14 muertos con diagnóstico de covid-19) y la cantidad de pacientes en cuidados intensivos subió a 124. “Estamos en un momento complejo, quizás en uno de los más complejos [de la pandemia]”, expresó el Ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en declaraciones a Arriba Gente, de Canal 10. El jerarca no quiso prestar declaraciones sobre las medidas que adoptará el gobierno a raíz de la situación epidemiológica actual, pero preocupado por la situación envió un mensaje a la población.

“Las cifras de ayer, la cantidad de fallecidos, la incidencia que está teniendo la enfermedad puede deberse a múltiples causas. No quiero hacer teorías al respecto, pero sin lugar a dudas hay que recalcular”, expresó el ministro.

Salinas pidió a las personas habilitadas que se vacunen. Recordó que el jueves comienza la vacunación masiva para la población entre 50 y 70 años. A los que ya se vacunaron, les solicitó mantener los cuidados recomendados como el uso de tapabocas y distanciamiento físico porque la inmunidad “no está lograda hasta que pasen 14 días de la segunda dosis en el caso de la vacuna Sinovac”.

Asimismo, el titular del Ministerio de Salud Pública se dirigió a las personas que estaban habilitadas y priorizadas para vacunarse y no lo hicieron: “No han cumplido las expectativas que [el resto de] la población y el gobierno puso en ustedes. Teniendo la posibilidad de protegerse, no lo hicieron”, manifestó Salinas y señaló que esta actitud lleva a una reflexión “sobre los temas de fondo” para no inmunizarse y profundizar en qué es lo que “de alguna manera está fallando”.

El sábado, en su cuenta de Twitter, Salinas publicó cómo fue la vacunación entre los primeros grupos priorizados, y entre otros datos, que la cobertura de la primera dosis entre la población de 55 a 59 apenas alcanzó a 37,8% (73.378 dosis administradas en 194.255 personas habilitadas), según datos aportados por la División Evaluación y Monitoreo del Personal de Salud y Área de Gobierno Electrónico.

Otros datos aportados por el ministro refieren a la vacunación de la población habilitada del Ministerio de Educación y Cultura, que alcanzó el 61,3% (57.306 dosis aplicadas en 93.492 personas habilitadas); el 70,7% en el Ministerio de Defensa (16.155 personas vacunadas en 22.858); en el Ministerio del Interior se vacunó a 51,1% de la población objetivo (16.175 en 31.662); y entre los pacientes diálisis y pretrasplantes se vacunó a 60,8% de la población (655 en 1.077).