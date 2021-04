Juan González, uno de los asesores del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió ayer con el presidente Luis Lacalle Pou y los ministros de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional. González es asesor en seguridad del presidente Joe Biden y director principal del Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos.

En una entrevista con El País, González opinó que China y Rusia “hacen un mercantilismo de vacunas para conseguir beneficios políticos”. El funcionario estadounidense dijo que su país busca establecer líneas de cooperación con América Latina en el marco de la pandemia (llegó a Uruguay tras visitar Colombia y Argentina), y afirmó que la actual administración “está dispuesta a trabajar con cualquier gobierno elegido democráticamente en aras del bien común, sin importar ideologías. Hemos visto gobiernos y líderes que piensan distinto, y lo hicimos así porque queremos dar una señal”.

Advirtió que la pandemia amenaza las democracias, porque “aquellas personas que están sufriendo se están preguntando si la democracia es lo mejor para todos. Nosotros estamos muy enfocados en una respuesta coordinada y robusta a la pandemia para asegurarnos de que el consenso a favor de las democracias representativas no se caiga, para que no surjan gobiernos autoritarios”.

Señaló que para Estados Unidos “la democracia es un proyecto de desarrollo económico y social”, y dijo que esa es la “diferencia con China, que no le importa si un gobierno es autoritario o democrático, lo que le importa es la relación económica a todo costo. Que no se entienda mal: no les estamos pidiendo a los países de la región que escojan entre Estados Unidos o China, porque entendemos el contexto regional y no somos la administración Trump. Biden sabe que si queremos competir con China lo que tenemos que hacer es correr más rápido. Pero también como región tenemos que tener una conversación sobre los derechos universales que deben ser respetados siempre”.

Respecto de la colaboración de Estados Unidos en la provisión de vacunas contra el coronavirus, González indicó que primero se buscará vacunar a la población estadounidense, “pero ya estamos desarrollando un plan internacional para ayudar a otros países”, y cuando esto se haga, dijo, “no será a cambio de un acuerdo político”. “China y Rusia lo que hacen es un mercantilismo de vacunas para conseguir beneficios políticos”, afirmó.

González señaló que Estados Unidos no reprochará el hecho de que países, como Uruguay, estén vacunando masivamente con vacunas desarrolladas en China, porque esas son “decisiones que deben tomar los países para cuidar a sus poblaciones. Lo único que yo digo es que cuando lo hagamos nosotros, y seremos el líder global, lo vamos a hacer a cambio de nada”.