En conferencia de prensa, el presidente, Luis Lacalle Pou, anunció que las medidas anunciadas el 23 de marzo estarán vigentes hasta el 30 de abril, incluida la suspensión de la presencialidad en la educación. Sobre esto último, el mandatario contó que recibió este miércoles una llamada de Robert Silva, presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, quien le informó que no se retornará a la presencialidad “hasta por lo menos el lunes 3 de mayo”.

Lacalle Pou también anunció que la próxima semana habrá una reunión entre el Ministerio de Economía y Finanzas y el de Trabajo y Seguridad Social “para evaluar la asistencia a otros sectores perjudicados” por estas medidas, y mencionó en particular a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Lacalle Pou señaló que en abril se está presentando un “crecimiento sostenido de casos”, pero también están vigentes las medidas anunciadas el 23 de marzo al tiempo que avanza el plan de vacunación, del que espera ver resultados a principios de mayo.

La campaña de vacunación

Luego el mandatario mencionó las cifras de vacunación que se alcanzarán próximamente: la última semana de abril habrá 860.000 personas con la primera dosis de la vacuna de Sinovac y 550.000 de ellas ya tendrán la segunda aplicación. En cuanto a Pfizer, la primera quincena de abril estarán vacunadas con una dosis unas 110.000 personas mayores de 80 años y, en la segunda semana, unas 160.000 de entre 71 y 79 años. En este sentido, aseguró que “la planificación y puesta en práctica de la campaña de vacunación genera gran satisfacción”.

También sobre ese tema, Lacalle Pou aseguró que el total de vacunas encargadas “excede a la gente que vamos a vacunar hoy”, en una aparente referencia a las personas que se agendaron o pidieron cupo para hacerlo. Aun así, Uruguay está negociando aumentar los pedidos de dosis, “por las dudas”, ya no sólo para cubrir a la población objetivo hasta ahora sino también por si es necesario implementar una tercera dosis o si se incorpora a los menores de edad.

Además, Lacalle Pou llamó a la población “a no confiarse por tener la primera dosis”, porque la mayor efectividad de las vacunas llega 15 días después de la aplicación de la segunda dosis.

Las camas de CTI y los datos del Sinae

“Venimos corriendo una carrera que es el aumento de camas” en CTI, dijo Lacalle Pou. Aseguró que hay 933 camas instaladas, de las cuales 74% están ocupadas, y un potencial de 88 camas más.

Lacalle Pou aseguró que el gobierno está dando “información genuina y veraz” con respecto a los test positivos, los contagios diarios, el número de personas con el virus y los fallecimientos. Sin embargo, reconoció que ha habido algunas interferencias en la transmisión de la información: en los últimos días el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) ha informado de los diagnósticos de ese día pero también de los atrasados de días previos.

El mandatario aseguró que eso “a partir de hoy está solucionado” porque un equipo de ingenieros detectó cuál era el problema que causaba las demoras.

El rol del GACH

“Las decisiones políticas sobre las medidas son del gobierno, con un invalorable asesoramiento por parte del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), el Ministerio de Salud Pública, la Administración de Servicios de Salud del Estado y la gente que está y es idónea en el tema”. Con estas palabras Lacalle Pou hizo referencia a los cuestionamientos de los últimos días sobre si las decisiones del gobierno están siguiendo los lineamientos del GACH.

El mandatario subrayó que “80% del trabajo del GACH ha sido mucho más que recomendar medidas”, porque también “ha enseñado” acerca de la pandemia. “Ha habido un doble trabajo: investigar, analizar y leer, ir aprendiendo, y al mismo tiempo trasladándonos a nosotros la información necesaria para tomar las mejores decisiones”, añadió.

La movilidad de la población y la del presidente

Lacalle Pou contó que este miércoles el gobierno recibió datos sobre la movilidad que, aseguró, “se está meseteando”, aunque registró picos después de la Semana de Turismo. “No estamos conformes, claro que no”, respondió al ser consultado al respecto, y añadió que cuando ve a personas sin tapabocas en la rambla o se entera de fiestas clandestinas “no sólo no estamos conformes, sino que nos enojamos”.

“Pedimos que, dentro de lo posible, la gente no se mueva, que se mueva lo menos posible. Por más medidas que tomemos, si la gente insiste en la movilidad no vamos a bajar el número de contagios”, añadió el presidente. Más adelante, señaló que “estamos en el momento” en que debería comenzar a verse el efecto de las medidas adoptadas en marzo.

Lacalle Pou también fue consultado específicamente sobre su movilidad personal, después de que tuviera que hisoparse por haber estado en contacto con un caso positivo cuando asistió a vacunarse. Dijo que “tienen razón” quienes señalan que él no siempre mantiene los cuidados necesarios al estar en contacto con otras personas, pero también señaló que él tiene “una forma de ser” que implica que no ponga distancia con quienes se acercan a él. “He decidido salir menos, que me cuesta, no me gusta, pero es lo que tengo que hacer”, contó.

Además, Lacalle Pou consideró que las medidas adoptadas hasta ahora “son suficientes si se cumplen y, además, se tienen los cuidados” y volvió a descartar la implementación de otras restricciones a la movilidad. Se refirió en particular a los pedidos de toque de queda: señaló que eso implicaría la aprobación de una ley, así como “la vigilancia y la sanción por parte del Estado”. A continuación se preguntó si cualquier persona que salga de noche, durante el horario del toque de queda, va a ser sancionada por el delito de desacato o si se le va a aplicar una multa. “Cuando se habla de toque de queda, ¿qué es lo que se quiere en realidad prevenir? Imagino que están diciendo: no quiero que se hagan fiestas, no quiero que se aglomeren”, especuló, y añadió que, en ese caso, “la ley para evitar las aglomeraciones y para intervenir en las fiestas ya está”.

“Con las medidas que hemos adoptado, si la gente las acata y además se cuida, deberíamos seguir aplanando la curva, no tener saturación de CTI y blindar abril para que en mayo las vacunas empiecen a surtir efecto”, concluyó Lacalle Pou.