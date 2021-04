El pasado 7 de abril, India superó los 100.000 casos diarios de coronavirus. El 24, pasó los 300.000 mil y actualmente tiene casi tres millones de casos activos, en una población de más de 1.300 millones de habitantes. La situación de la nación asiática se ve agravada por los problemas en la atención del sistema de salud, que en varios hospitales se encuentra sin camas de cuidados intensivos ni oxígeno.

Es justamente la falta de oxígeno lo que ha provocado la muerte de varias personas en los hospitales de Nueva Delhi, la capital, donde el personal médico tuvo que rechazar pacientes debido a la saturación del sistema.

Según informó The Times of India, un equipo de científicos de los Institutos Indios de Tecnología prevé que para mediados de mayo los casos activos estén, en el mejor de los casos, próximo a los cuatro millones, y en el peor, cercano a cinco.

Hasta el momento se han registrado 19 millones de casos de coronavirus y 195.123 muertes, aunque la prensa local señala que puede haber un subregistro de fallecimientos debido a la gran cantidad de personas que mueren sus hogares, que debido a la negativa de los hospitales terminan siendo atendidos por familiares que consiguen materiales en el mercado negro, comprando tanques de oxígeno hasta 16 veces más caros que por su precio original, indicó la BBC.

La saturación del sistema no afecta solo a los hospitales, sino también a los servicios fúnebres. No hay espacio para realizar los funerales y la cantidad de fallecidos que llegan hace que el personal no dé abasto para cumplir con sus plazos, por lo que se terminan llevando a cabo cremaciones en masa. La BBC indicó el pasado domingo que en el estado de Guyarat, donde viven más de 60 millones de personas, el crematorio de la ciudad de Surat debió ser apagado luego de varias horas encendido que llevaron a que parte de su chimenea sufriera daños.

La vacunación contra la Covid-19 en India comenzó a mediados de enero y hay más de 117 millones de personas que han recibido una primera dosis. Sin embargo, en un país de cerca de 1.300 millones de habitantes, eso significa que apenas el 9% de su población ha logrado vacunarse.

Otros tiempos

El caos en India llegó hace relativamente poco. A principios de 2020, el primer ministro Narendra Modi impuso un confinamiento severo que llevó a la reducción de casos a costa de un serio resentimiento de la economía local y del sistema laboral.

En enero de 2021, la cantidad de casos rondaba los 15.000 diarios, lo que fue visto como una victoria contra la pandemia por parte del gobierno, que resolvió habilitar los festivales sin restricciones. En algunas celebraciones llegaron a reunirse 25 millones de personas, según El Mundo.

Sin embargo, ahora India se encuentra quinto en casos diarios por millón de habitantes y segundo en casos totales. A su vez, en la última semana ha sido claramente el país que más casos ha registrado a nivel global, según el registro que lleva Our World in Data de la Universidad de Oxford.