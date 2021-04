El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se quejó este lunes de los pocos vacunatorios que se dispusieron en el departamento para inocular a su población contra la covid-19 y consideró que “a los canarios” se los “perjudicó notoriamente”.

Orsi dijo que no quería adjudicar “ningún tipo de intención” sobre la situación, pero resaltó que la campaña comenzó con apenas cinco vacunatorios en el departamento y que, por los esfuerzos del actual director departamental de Salud, Diego García, se alcanzó a 11, cifra que le sigue pareciendo “insuficiente”.

El intendente subrayó que Canelones, el segundo departamento con mayor población del país, apenas tiene 12,5% de la población con al menos una dosis, mientras que en el resto del país la cifra, en la tarde de este lunes, era casi el doble: 24,5%.

Orsi sostuvo que a su juicio claramente faltan vacunatorios, y recordó que en febrero se puso a disposición del gobierno más de 30 locales de la intendencia, en todos los municipios. A su vez, dijo que le constaba que todos los prestadores de salud del departamento ofrecieron instalaciones y personal, pero eso sólo funciona en cuatro casos: la Asociación Española de Salinas y Solymar, Comeca en Canelones y Caamepa en Pando. “Seguimos esperando la posibilidad del vacunatorio de Crami en Las Piedras y Progreso, o de la Médica Uruguaya en Toledo, en el Centro Canario o en el Centro Cívico de Barros Blancos, en la policlínica de ASSE o en Santa Rosa”, apuntó. Además, aseguró que se puso a disposición cuatro equipos completos de vacunadores, pero “solamente se está usando uno”. “Por si fuera poco, hoy [por este lunes] nos enteramos de que el próximo sábado se termina la llegada de vacunas de Sinovac hasta mayo”, afirmó.

El intendente aseguró que habló sobre esta situación con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien se mostró preocupado y se comprometió a “hacer todos los esfuerzos” para revertirla. “Descarto cualquier tipo de intención, pero es real que en esta primera dosis quedamos muy rezagados”, expresó. A su vez, dijo que había hablado con los diputados departamentales y la mayoría se mostró de acuerdo con el planteo.

Leé más sobre esto: Legislador blanco de Canelones preocupado por el bajo nivel de vacunación en el departamento

Al finalizar la conferencia, Orsi respondió una pregunta sobre los comentarios que el presidente, Luis Lacalle Pou, había hecho sobre su propuesta de cerrar las fronteras con Brasil en los departamentos limítrofes. El mandatario había sostenido que quien había dicho eso “no conoce el país”, Orsi dijo que se sentía aludido con su respuesta y agregó: “Sugirió que no conocíamos todo el país. Quizás la frontera no la conozcamos del todo, pero después de estos datos que mostramos, quizás algunos no conozcan el departamento de Canelones”. Lacalle Pou, antes de ser presidente y senador, fue diputado por Canelones durante 15 años.