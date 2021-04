“La gente está muy preocupada, tenemos el porcentaje más bajo de vacunación del país, hay pocos vacunatorios abiertos con relación a la población y además están trabajando, comparado con Montevideo, en un horario menor”, dijo a la diaria el diputado del Partido Nacional (PN) Sebastián Andújar sobre el proceso de vacunación contra el coronavirus en Canelones.

Este sábado el porcentaje de personas vacunadas en ese departamento llegaba a 11,88% (69.977 personas) con la primera dosis y 3,45% (20.344) con la segunda, en un total de 588.959 habitantes.

“La gente no entiende por qué no se puede vacunar cuando hay vacunas, lugares físicos y recursos humanos. Yo soy receptor de esas preocupaciones, las he transmitido a las autoridades que corresponden, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta, o por lo menos no se ha actuado en consecuencia a la demanda que estamos teniendo por parte de la población”, dijo el representante por Canelones.

Andújar aseguró que habló de este tema tanto con el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), José Luis Satdjian, como con el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Leonardo Cipriani.

El diputado dijo que Satdjian y Cipriani compartieron su preocupación, “pero hasta el momento no hay una solución y la solución es tener más vacunatorios”, aseguró el legislador, que comparó a Canelones con Montevideo: mientras que el primero tiene siete vacunatorios funcionando con casi 600.000 habitantes, Montevideo tiene más de 25 con 1.381.946 habitantes.

Para el diputado nacionalista, otro de los problemas es que no está descentralizada la vacunación, lo que genera un costo para la gente, tanto en tiempo como en dinero. “Si una persona vive en San Luis te puede tocar Salinas, Ciudad de la Costa o Pando, y eso es un costo; la gente que no tiene transporte tiene que pagarse el ómnibus y tomarse el día en el trabajo, porque no alcanzan las cuatro horas libres que te dan. Hay una complejidad logística y la gente entiende que en Canelones tiene dificultades para vacunarse”.

Este sábado el vacunatorio de Las Piedras estuvo cerrado: así lo informó a través de las redes sociales el senador del Frente Amplio (FA) José Carlos Mahía, también de Canelones, y lo confirmó Andújar.

Hoy sábado 10/4 está CERRADO el vacunatorio de Las Piedras.

Situación inexplicable cuando estamos viviendo el pico más alto de contagios y muertes.

Canelones sigue con el porcentaje más bajo de vacunados del país.

No son brazos los que faltan.

Mahía comentó a la diaria que no sabía por qué el lugar estaba cerrado este sábado y recordó que el presidente Luis Lacalle Pou, en conferencia de prensa, dijo que permanecerán cerrados los domingos para no agotar a los trabajadores.

“En una ciudad tan grande, con la necesidad que tiene la gente, no puede tener su vacunatorio cerrado”, dijo el senador del FA sobre el local de Las Piedras.

No sólo a Andújar y Mahía les preocupa la poca cantidad y dispersión de vacunatorios en Canelones: este viernes 145 personas vinculadas a la salud se ofrecieron como voluntarias para tratar de solucionar el problema en el departamento.

En una carta dirigida a las autoridades de la salud, los trabajadores -activos y jubilados- de diferentes profesiones manifestaron que se encuentran “muy alarmados” por la situación actual de la pandemia de coronavirus en el país y en Canelones.

Incluso el intendente, Yamandú Orsi, manifestó su preocupación. Antes de Turismo, el jerarca departamental se reunió con legisladores canarios de todos los partidos y autoridades del Ministerio de Salud Pública por este tema. En ese marco, debido a la escasez de locales se decidió agregar vacunatorios, y se anunció que se llegaría a 11.

En el medio de este proceso, el MSP anunció la sustitución del director departamental de Salud: fue cesado Wilson Pérez y asumió Diego García.