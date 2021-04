Este jueves el Colectivo Gastronómico Uruguay se reunió con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, para solicitarle una serie de medidas concretas para afrontar la crisis generada por la pandemia.

Los empresarios afirman que “por el cierre generado al inicio del año pasado, y luego por las restricciones de aforo y baja de la movilidad, durante este período de pandemia la facturación del sector bajó un 70%”, y aseguran que la mayoría de los locales no tienen liquidez para pagar los costos diarios.

“Las medidas anunciadas esta semana por el gobierno nacional, contemplan algunas de las propuestas realizadas a las diferentes autoridades, pero se necesita que las mismas se extiendan durante todo el año y no tengan el plazo del primer semestre establecido”, decían los empresarios, que añadían que, para que las medidas tengan “un efecto real”, es necesario “que sean acompañadas por medidas puntuales a corto plazo que competen al ámbito de la Intendencia de Montevideo”, decía el texto difundido antes de la reunión.

Tras el encuentro con Cosse, el Colectivo destacó la buena voluntad de la intendenta, pero aseguró que los últimos anuncios realizados son insuficientes. La Intendencia de Montevideo (IM) decidió diferir el vencimiento del pago de la Contribución Inmobiliaria y hacer lo mismo con los otros tributos como la Tasa General (conocida como impuestos de puerta).

“El Impuesto de Puerta, además de ser el impuesto más bajo, dentro de los más de siete impuestos diferentes que se nos cobran, se paga cada dos meses y el 90% de nuestros negocios no paga directamente contribución inmobiliaria”, publicaron los empresarios en su cuenta de Twitter. Por otra parte dicen que diferir los pagos no es un beneficio real mientras no se sepa cuándo va a terminar la pandemia generada por la covid-19.