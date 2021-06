El laboratorio ruso Gamaleya, que desarrolla la vacuna Sputnik contra el coronavirus, anunció este jueves que está trabajando en una dosis de refuerzo para la variante Delta, que se podrá administrar junto a cualquier otra vacuna.

A través de la cuenta de Twitter de la vacuna contra la covid-19, el laboratorio ruso informó que el refuerzo será ofrecido a otros fabricantes.

Este anuncio llega dos días después de que el Fondo Ruso de Inversión Directa, que financió el desarrollo de la vacuna Sputnik, afirmara que esta es “la más eficiente contra la variante Delta”, de acuerdo a un estudio presentado por Gamaleya.

Similar a la tecnología utilizada por Astrazeneca y Johnson & Johnson, la vacuna de vector viral Sputnik está creada mediante lo que se denomina “cóctel de vacunas”, en este caso para los adenovirus humanos Ad5 y Ad26, que habitualmente causan el resfriado común. Estos grupos de virus se modifican genéticamente para que no se reproduzcan en los organismos humanos, sino que funcionan como transmisor de la respuesta inmunológica contra la covid-19. Para ello se les añade un gen del SARS-CoV-2 que obliga al sistema inmunitario a reaccionar ante la proteína del virus y crear anticuerpos.

En otro tuit, el laboratorio Gamaleya envió un mensaje a las otras farmacéuticas que han desarrollado vacunas: “La variante Delta es nuestro nuevo enemigo común. Deberíamos luchar juntos”.

“Sputnik V es el único cóctel de vacunas aprobado y ofrecerá su inyección a otros fabricantes de vacunas para nuevos cócteles potentes contra la variante Delta. Varios de estos estudios están en curso”, señalaron en el tuit.

La variante Delta, que fue detectada en India, es “dos veces más transmisible que la P1” y también tiene “mayor capacidad de evasión de la respuesta inmunitaria”, según advirtió el virólogo Gonzalo Moratorio el 14 de junio en el programa Buen día, de Canal 4. Ya fue detectada en Argentina y Brasil, y se espera que ingrese a Uruguay en breve.

El mejor escenario, según Moratorio, es que esta variante ingrese al país con el mayor porcentaje de personas totalmente inmunizadas posible, y en este sentido recordó que es necesario esperar a los 14 días después de las dos dosis, porque una sola “es como la nada”. En esta línea, indicó que “la vacuna fundamental que tenemos, que es la Sinovac, es una excelente vacuna, nada más que le cuesta más tiempo despegar; una vez que lo hace es muy robusta, no la baja nadie”.