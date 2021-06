No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

El ministro de Defensa Nacional, Javier García, habló este jueves sobre la situación sanitaria del país e hizo referencia a las críticas que ha recibido el gobierno sobre el manejo de la epidemia, en particular con el aumento en la cantidad de fallecidos a raíz del coronavirus.

“A mí el debate y cuestionamiento no me preocupa, me parece esencial al funcionamiento de la vida democrática, pero hay que tener límites en el debate, no todo sirve”, planteó García entrevistado por Doble Click de FM Del Sol, y agregó que se puede cuestionar al gobierno “pero otra cosa es, como se dice vulgarmente, enrostrarle la muerte de un uruguayo al gobierno, eso es pasar un límite. Querer enrostrarle muertes al gobierno, en los términos que se está haciendo, es plantearle que han muerto uruguayos por culpa suya, que es el responsable de esa muerte”.

Para García se pueden discutir “políticas públicas, si es mejor hacer esto o aquello, lo que creo que no está bien es pasar el límite ético y mucho menos en esta circunstancia donde sabemos que acá no hay cuestiones que se resuelvan con fórmulas que están escritas, porque el mundo se enfrentó a un enemigo biológico que no conocía y probó diferentes herramientas para poder combatirlo”.

García también fue consultado sobre el tema en Primera Mañana de radio El Espectador y aseguró que el debate sobre “las muertes evitables” se usa “en el debate político, con el contenido de ‘hágase cargo de los muertos’, ‘los muertos son suyos’ y eso me parece terrible, éticamente reprobable”.

Según el ministro, “el tema es el fondo es cuál es el límite del debate”, en este sentido dijo que decir que “el gobierno tiene que hacerse cargo de las muertes” es utilizar a los fallecidos “en términos electorales”: “¿Alguien puede decir que a un integrante del gobierno, empezando por el presidente de la República, no le interesa la vida de una persona y no tomó medidas para que no se muriera a propósito? ¿se puede llegar a ese límite del debate?”, se preguntó.

Para García el diálogo entre gobierno y oposición es fluido y para ejemplificar comentó que esta semana le entregó al Frente Amplio (FA) el anteproyecto de la ley orgánica militar para que puedan analizarlo y hacer sus aportes antes de que el texto ingrese oficialmente al Parlamento. Sobre esto, opinó que “el diálogo no garantiza que vayamos a estar de acuerdo en todo, va a haber debate y está muy bueno, pero hubo la oportunidad de ponerse de acuerdo, después ingresará formalmente con la mayor cantidad posible de acuerdos, los que no se lograron se dirimirán en el seno del Poder Legislativo y me parece que el resultado será mucho más plural y duradero”.