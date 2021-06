No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este lunes a los fabricantes de vacunas contra la covid-19 en el mundo que pongan a disposición del mecanismo Covax al menos 50% de su producción de este año. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, también sugirió que los laboratorios decidan entregar prioritariamente las dosis al mecanismo, que ha tenido problemas para llevar vacunas financiadas por donaciones a los países en desarrollo.

El pedido llega tras la decisión de India de bloquear las exportaciones de la vacuna fabricada en el Serum Institute para aprovisionarse y luchar contra el nuevo brote de la enfermedad que azota al país.

“La vacunación inequitativa es una amenaza para todas las naciones, no sólo para las que tienen menos vacunas”, afirmó el jerarca en rueda de prensa. Además, volvió a insistir en que los países más ricos acapararon rápidamente las vacunas, lo que provocó que Covax, que tenía como fin garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, no funcionara tal como estaba previsto.

Según indicó el jerarca, hasta el 4 de junio Covax había suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, bastante menos de lo que habían previsto las autoridades. Covax fue creado por la Alianza para las Vacunas (Gavi), la OMS y la Coalición para las Innovaciones en Materia de Preparación para las Epidemias (Cepi), recuerda AFP.