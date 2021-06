El científico Gonzalo Moratorio, investigador de la Universidad de la República y del Institut Pasteur de Montevideo, volvió a insistir este martes con la gravedad de la situación sanitaria actual. “Si comparamos los últimos dos meses, en mayo tenemos 10.000 casos activos más, entre abril y mayo pasamos de 77 a 107 en el índice de Harvard, en fallecidos igualamos y superamos”, alertó en una entrevista con Radio Sarandí.

“La evidencia ahora deja de ser únicamente científica y la vivencia está a los ojos de todos. Y vemos que no se cambia el rumbo, no se repiensa la estrategia, no se propone, eso habla de que tenés una comunidad científica que dice una cosa y autoridades nacionales que siguen por un camino donde la apuesta es únicamente a un caballo, y claramente ese caballo es la salida, pero hay que ayudarlo”, dijo, en referencia a la vacunación.

Consideró que hay “una serie de medidas que pueden ser aplicadas en distintas áreas”, como en el transporte público, centros educativos o comercios, y en particular se refirió a los medidores de dióxido de carbono en el aire, que controlan la calidad del aire y podrían determinar normas para mantener los espacios con mayor ventilación; también se refirió a “reducir los aforos de manera drástica” y aumentar las frecuencias en el transporte colectivo.

El virólogo aseguró que la epidemia “puede seguir en el contexto en el que estamos o puede seguir subiendo”, y sugirió que al pase responsable para eventos y fiestas habría que sumarle “un algoritmo que nos permita movernos” en función del grado de inmunización que tenga cada persona (sin vacuna o con una dosis, habiendo atravesado la enfermedad o con las dos dosis y los 14 días posteriores). “Hay que cambiar un poco la jugada; se siguió con el mismo equipo [y] estamos viendo los mismos resultados”, señaló.

Consideró bueno que se hagan pilotos del pase responsable “si contempla a personas inmunizadas, 14 días luego de la segunda dosis y, a aquellas que no, se les hace test de antígenos”, pero consideró que “lo que no es oportuno, tal vez, es empezar a pensar en actividades que indirectamente conllevan un aumento de la movilidad”. Si bien aclaró que quiere que todos los sectores económicos puedan retomar sus actividades, en particular el turismo o la cultura, sobre los cuales dijo que fueron “los más golpeados”, no quiere bloquear “lo que puede ser el desarrollo monitoreado y seguro de estas actividades”. “Sí es importante revisar la situación general”, manifestó.