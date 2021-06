No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este martes la aprobación de emergencia de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac. Se trata de la sexta vacuna contra el coronavirus aprobada por el organismo, luego de las fabricadas por Pfizer-Biontech, Moderna, Johnson & Johnson, tres versiones de la de Astrazeneca y la también china Sinopahrm.

“Hoy, me complace anunciar que la vacuna Sinovac-Coronavac ha ingresado a la lista de uso de emergencia de la OMS, luego de hallar que es segura, eficaz y de calidad garantizada después de administrar dos dosis de la vacuna inactivada”, señaló en una conferencia de prensa Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

El jerarca indicó que los “fáciles requisitos de almacenamiento” de la Coronavac la vuelven “muy adecuada para entornos de bajos recursos”. “Ahora es fundamental hacer llegar rápidamente estas herramientas que salvan vidas a las personas que las necesitan”, sentenció Adhanom.

Las aprobaciones de emergencia de la OMS no significan que sean las únicas vacunas seguras, sino que sirven como guía para aquellos países que no tienen medios u organismos para determinar si un medicamento es eficaz. No es este el caso de Uruguay, donde existe una Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones que forma parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), y que ya había aprobado previamente la vacuna de Sinovac, que comenzó a ser administrada en marzo.

Otro beneficio para las vacunas aprobadas por la OMS es que pueden pasar a integrar el mecanismo Covax, mediante el cual se distribuyen vacunas para países en vías de desarrollo a menor precio.

Europa

Las vacunas de Sinopharm y Sinovac son las primeras que la OMS autoriza sin que exista una autorización previa comunicada por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), que hasta el momento sólo ha aprobado las vacunas de Pfizer-Biontech, Astrazeneca, Moderna y Johnson & Johnson.

Esas cuatro son las únicas vacunas permitidas para acceder al Certificado Digital Verde, que permitirá el libre ingreso a los países miembros de la Unión Europea y que se espera que comience a funcionar este mes.

Si bien aún no fue aprobada, la EMA anunció el 4 de mayo que comenzó la revisión de la vacuna de Sinovac contra la covid-19 y se espera que en los próximos días sea incluida en la lista, especialmente luego de que se dio a conocer la aprobación de la OMS.