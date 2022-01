No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

“A pesar de lo informado, se levantan las medidas establecidas con anterioridad, debido a que no hay voluntad por parte de toda la población y los grupos sociales que integran la misma en el cumplimiento”. Así establece un comunicado que emitió este jueves el comité de emergencia local de Sarandí del Yi, en Durazno, que agrega que “queda a la responsabilidad de cada persona cumplir con las medidas sanitarias establecidas a nivel nacional y el cuidado de su salud”.

En el comunicado el comité local afirma que no cuenta con herramientas para monitorear la situación. Agrega que “la exposición de quienes integramos el comité local ha sido injustamente dura, no pudiendo verse que siempre las medidas tomadas fueron pensando en lo mejor para nuestra ciudad, con aciertos y errores seguramente, pero sólo pensando en la salud de todos”.

Este viernes, en diálogo con la radio Sarandí, el alcalde suplente, Óscar Reyes, explicó que principalmente se habían tomado dos medidas a comienzo de año: la suspensión de público en espectáculos -esto afectó particularmente al fútbol- y la prohibición de realizar actividades abiertas al público en espacios cerrados.

“Tomamos unas medidas que fueron restrictivas para el momento y Sarandí del Yi quedó un poquito aislado en el tema, pero la intención del comité local con esas medidas fue que se tomara conciencia de dónde era que estábamos parados en ese momento, porque se venía un aumento exponencial” de casos de coronavirus. De hecho, en dos semanas esa localidad duraznense pasó de 180 casos a 400.

“Esas medidas se tomaron y hoy viernes se completarían los 10 días, y ahí tendríamos que haber tomado de nuevo una decisión de prorrogar o no”, explicó Reyes, y reafirmó que la decisión de todo el comité fue no mantener las medidas. Consultado sobre por qué entiende el comité que las personas no tuvieron “voluntad” de cumplir las medidas, cuando efectivamente se cumplieron, Reyes dijo que se decidió no mantener las recomendaciones porque “no se cumplió con el objetivo porque los casos siguen aumentando”.

“Es parte de la conciencia de lo que quisimos [lograr]: que la gente supiera dónde estábamos parados; es un momento difícil para todos, pero esto ocurre en el mundo entero, porque los casos han sobrepasado en todo lados”, dijo el alcalde interino, y repitió: “El tema del comunicado va por ese lado, que tome consciencia de lo que estamos viviendo, tenemos que cuidarnos entre todos”.