En las últimas semanas Maldonado sufrió un aumento exponencial de casos de covid-19. Este domingo se reportaron 4.063 casos activos y un índice de 287,92 casos nuevos cada 100.000 habitantes, más del doble que el promedio del país. Al respecto, el director del Hemocentro y secretario de la Unión Médica de Maldonado, Jorge Curbelo, señaló que los centros de salud públicos y privados y los laboratorios que realizan hisopados están saturados, algo que se pone en evidencia en las largas filas y en los atrasos en los resultados de hasta diez horas.

“A nivel de la primera línea de atención, [quienes integramos] el personal médico estamos saturados y sobrepasados”, expresó Curbelo en diálogo con la diaria, y señaló que, a diferencia del verano pasado, ya no son los médicos intensivistas y las salas de CTI los que atraviesan esta sobrecarga de trabajo.

Curbelo reconoció que la saturación de estas semanas se debe a la alta demanda de uruguayos y de turistas extranjeros, algo que enlentece la atención y tiene como consecuencia, además, las “quejas” de los usuarios. En esa línea, destacó que es necesario que el sistema de salud “cuide” los “recursos humanos”.

“[Los funcionarios de] la salud también se enferman y deben cumplir con los aislamientos adecuados. No sólo los que hisopan, sino también los profesionales de otras áreas. Eso complica la atención de la emergencia móvil, en las policlínicas y la atención en el mostrador”. Según el médico, por esta razón queda poco personal para atender a usuarios con otras patologías.

“Hay sanatorios que tienen una o dos enfermeras por piso. Tenemos que apuntar a que el sistema de salud no colapse, porque la salud va más allá del covid-19”, remarcó. No obstante, aseguró que no hay posibilidad de contratar personal de refuerzo: “Por más que quisiéramos, no hay gente capacitada”, afirmó.

Sobre ese asunto, el presidente de la Federación de Funcionarios de la Salud Pública, Martín Pereira, dijo este lunes a Telemundo que el Hospital de Maldonado tiene al menos 40 enfermeros, algunos con covid-19 y otros que están a la espera de los resultados para volver a trabajar”.

Por otra parte, la Intendencia de Maldonado informó que la policlínica del barrio Maldonado Nuevo -una de las más grandes- está cerrada debido a que fueron detectados varios casos positivos entre el personal. En las últimas horas, la Intendencia también anunció que 25 funcionarios de la Brigada de Guardavidas de Maldonado tienen covid-19 y por esa razón se suspendieron los días de descanso.

El secretario de la Unión Médica en Maldonado explicó que no sólo están haciendo los hisopados a personas que presentan síntomas o que tienen contacto con casos positivos, sino también a cualquier persona que ingresa o sale del país, ya que para vacacionar en Uruguay las autoridades sanitarias solicitan un PCR negativo con al menos 72 horas y el análisis es requisito también para los uruguayos que van a viajar a otros países. “Por eso hay colas impresionantes, todos quieren tener la documentación adecuada”, indicó.