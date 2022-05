Quedó habilitada la agenda para que personas de 18 a 49 años puedan darse la cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Al igual que como pasó cuando se dio la posibilidad a los mayores de 50 años, la agenda será abierta para todas las personas, pero las autoridades de la salud la recomiendan para quienes tienen comorbilidades, explicó a la diaria Gabriel Peluffo, director de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública (MSP).Se estima que la confirmación del día y el lugar para vacunarse comenzará a llegar una semana que viene.

Asimismo, según informó El País y confirmó la diaria, este refuerzo también será para aquellos que quieran salir del país. Peluffo explicó que, “independientemente de la reglamentación que haya en distintos países o comunidades, como la Unión Europea, existen algunos que exigen para entrar al país por lo menos una dosis” de plataformas que incluyen la Pfizer, en los últimos seis o nueve meses. “Eso ha dificultado la circulación de muchas personas de Uruguay, sobre todo porque no les reconocen la vacuna Sinovac. Por más que tengan esquema completo de dos dosis, la Sinovac no se reconoce y hay una sola de Pfizer que tiene más de seis meses o nueve meses, entonces no los dejan entrar o los hacen hacer cuarentena”, enunció.

Peluffo aclaró que la habilitación de la cuarta dosis para viajeros será para cualquier tipo de viaje, ya sea recreativo, de trabajo o de estudio. “Las solicitudes que tenemos en la Unidad en los últimos cuatro meses son realmente centenares”, afirmó. Según el jerarca, es también “debido al volumen de las solicitudes que se decidió disponibilizar la vacuna”, aunque puntualizó: “No quiere decir recomendarla, es una decisión de la persona que viaja” y “la prioridad la siguen teniendo las personas con comorbilidades; hacia ellas va dirigida la cuarta dosis”.

En consecuencia de la “espera de hace meses” de quienes quieren viajar, Peluffo manifestó que la vacunación “se va a operativizar de alguna manera, sobre todo para quienes tengan viajes inminentes”, pero todavía no está claro cómo funcionará. “Puede ser que sean direccionados a una instancia o vacunatorio particular”, dijo.

Para recibir una nueva dosis, tienen que haber pasado al menos 120 días desde el último pinchazo o desde que se terminó de cursar la enfermedad. Las autoridades recordaron que la vacuna contra la covid-19 se puede dar paralelamente a la de la gripe, sin que esto genere dificultades.

Asimismo, el director de Inmunizaciones subrayó que la plataforma de vacunación que se ha dado en Uruguay “sirvió y sirve, son dosis válidas para nosotros”. Por tanto, afirmó que desde el MSP no están “de acuerdo” con que no sean aceptadas en algunos países.

Aumento de casos

La decisión del MSP de abrir el rango de vacunación con la cuarta dosis se debe en buena parte al aumento de casos registrados en las últimas semanas. Según explicó el titular de la cartera, Daniel Salinas, de una semana a la otra los casos se duplicaron.

Según el último reporte semanal del MPS, que analiza la situación epidemiológica desde el 8 hasta el 14 de mayo, se detectaron 5.549 nuevos casos, cuando el informe de la semana anterior indicaba 2.830 casos confirmados.

El reporte señala que en la semana dos personas murieron por covid-19, llegando a 7.215 muertes desde que se declaró la emergencia sanitaria en Uruguay. Esta semana se realizaron 29.989 tests y 14,9% fueron positivos. Al 14 de mayo, el porcentaje de camas de CTI ocupadas era de 63,4% y de ellas 3,1% son de pacientes con coronavirus.