El titular del Ministerio de Salud Pública (MSP), Daniel Salinas, anunció este viernes que ante el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas, se habilitó la cuarta dosis de refuerzo para los mayores de 18 años con comorbilidades, algo que hasta el momento estaba reservado para quienes tienen más de 50 años. El dato que alertó al MSP fue que los casos se duplicaron en una semana: del lunes al jueves de la semana pasada hubo 1.172 nuevos casos, y del lunes al jueves de esta semana se contabilizaron 2.626.

Según aclaró el subsecretario, José Luis Satdjian, los equipos de ingenieros trabajan para que la agenda quede habilitada entre martes y miércoles de la semana que viene y se podrá reservar hora por las vías usuales: la aplicación Coronavirus Uy, la web del MSP o el teléfono 0800 1919. Destacó que para recibir la cuarta dosis debe haber pasado al menos 120 días de la tercera o ese tiempo desde la recuperación después de un cuadro de covid.

Las autoridades comentaron que al igual que como pasó con los mayores de 50 años, el MSP no tiene una base de datos sobre las personas con comorbilidades, por lo que la agenda quedará habilitada para toda la franja etaria y por eso se pide “responsabilidad a la población”. Además, esta cuarta dosis está recomendada para quienes tienen las dos primeras dosis de Sinovac y la de refuerzo de Pfizer. Según puntualizó Salinas, hay 809.000 personas de 18 a 49 años que tienen tres dosis y quedarían habilitadas en la agenda.

En particular, Satdjian aclaró que se trabaja en un mecanismo de vacunación con dosis de Pfizer para quienes tengan que viajar a países que requieran vacunación reciente o con ese fármaco en particular, algo similar a lo que pasa con la vacuna de la fiebre amarilla, ejemplificó.

Aumento de casos y sublinaje B.A 2

“Como todo el mundo sabe, la pandemia no terminó y hay un sesgo de interpretación de que el cese de la emergencia sanitaria es el fin de la pandemia, pero no, se está viendo un repunte de casos en las Américas y en el mundo en general, si bien con menor gravedad”, dijo Salinas.

En Uruguay los casos siguen bajo control y se trata sobre todo de brotes en ámbitos laborales que luego pasan a ser brotes familiares, indicó el jerarca del MSP. Según la estimación que hacen las autoridades en base a la vigilancia epidemiológica, el aumento de casos se explica gracias a “la mayor circulación de una variante con una mayor capacidad de contagio que es la B.A 2”.

En particular, Salinas comentó que ese sublinaje de ómicron se detectó en 35% de los estudios de secuencias genómicas que se realizaron con muestras de abril, “pero como siempre va desfasado el informe de los tiempos reales, tampoco podemos descartar que en base a la gran movilidad y los viajes al extranjero pueda estar circulando algún sublinaje más. Estamos atentos, pero no hay datos de la presencia, lo que no significa que haya ausencia”. El ministro destacó que el sublinaje con mayor presencia es el B.A 1, que abarca 65% de los casos estudiados, y comentó que ambos sublinajes tienen cuadros clínicos similares, de bajo peligro.

Con respecto a los fallecimientos, Salinas recordó que hay un desfasaje entre el aumento de casos y los decesos, pero comentó que en abril murieron con covid-19 11 personas de 70 o más años que no estaban vacunadas y una que sí lo estaba y tenía comorbilidades. En la franja de 50 a 69 años, falleció una persona que había recibido dos dosis de Sinovac; y en la de 18 a 49 años no hubo ningún fallecido. La información que se presentará en el próximo informe indica que en la última semana fallecieron cuatro personas, dos el domingo y una el lunes.

Ante el aumento de casos, el MSP hace énfasis en las medidas de protección no farmacológicas, como mantener los espacios ventilados y el uso de mascarilla facial si se permanece en un lugar sin ventilación durante más de 15 minutos y a menos de dos metros de distancia con otras personas, “muy particularmente en aquel tipo de reuniones donde hay una gran cantidad de personas”, enfatizó Salinas. Asimismo, exhortó a darse la dosis de refuerzo. Según remarcó, de los habilitados para hacerlo 83% se vacunó, pero resta 17% de personas que sólo tienen dos dosis.