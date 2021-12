No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Hay un hilo conductor en los proyectos que salen de la oficina de arquitectura y territorio Fábrica de Paisaje (Porongos 2623). Marcos Castaings describe la perspectiva que aplica el equipo: “Todos ellos existen a partir de un relato, un argumento, que les da vida, los explica y los comunica. Nos parece que esa es la manera más fácil de democratizar y hacer apropiables los proyectos (en particular los de escala territorial) por parte de los demás involucrados (cargos dirigenciales, usuarios, habitantes, público en general). En este sentido, el arquitecto o planificador sería, fundamentalmente, un contador de historias que se transforman luego en proyectos y, después, en materializaciones concretas. Por tanto, hay herramientas que debería manejar y hoy no maneja, puesto que no está formado para esta función, más allá de cualidades personales”.

Para revertir esa laguna, o comenzar a rodearla, la semana próxima proponen Ideofactura #2, un festival de tres días que apunta a “operar como primer episodio de una serie de eventos vinculados al storytelling como estrategia de socialización, comunicación, y creación de cultura y comunidad, en torno a las disciplinas del territorio, la arquitectura, el diseño y el paisaje”.

Los acompañan MAPA Arquitectos, TATÚ Arquitectura, Jimena Abraham Viera, Gualano+ Gualano Arquitectos, Lucas Mateo, Lucía Fernández, Martín Cobas, Mass Arquitectos y Adriana Goñi Mazzitelli. Los participantes revisitarán experiencias, materializaciones proyectuales, investigaciones académicas, o simples reflexiones introspectivas, en un total de 25 imágenes de soporte y una duración máxima de 30 minutos.

Este concepto de relato involucra personalmente a Castaings, ya que lo desarrolló en su tesis de maestría de planificación y desarrollo territorial y continúa trabajando sobre el tema en su tesis de doctorado en Arquitectura. “Está relacionado, naturalmente, con la idea que está tan en boga de la posverdad y sus métodos productivos, pero entendida de manera diferente: positiva, integradora, participativa, etcétera. Como todos sabemos, las herramientas no son ni buenas ni malas, los que son buenos o malos son los que las empuñan”, apunta a modo de adelanto.

Ideofactura #02: Storytelling va del 8 al 10 de diciembre a las 19.30. Hay cupo para 70 personas, por lo que sugieren reservar por el correo [email protected] Esperan contar con bonos colaboración de unos $ 200.

Expocannabis: recreación, formación y debate

Desde una grilla de espectáculos artísticos hasta un consultorio de cannabis medicinal nutren de contenidos la Expocannabis 2021, que comienza este viernes y se extiende hasta el domingo de 13.00 a 21.00. Médicos, abogados, investigadores, cultivadores y jerarcas confluyen en el Centro de Eventos del Latu. Talleres, lombricultura, control de hongos, criptomonedas: nada es ajeno al universo cannábico. Con las entradas, que se adquieren en ticketuno.com, se podrá acceder, por ejemplo, a resultados de una investigación realizada en Brasil sobre autismo o a un estudio comportamental en un modelo de memoria, tener un acercamiento a la situación argentina en cuanto accesibilidad al cannabis de uso medicinal o tener la mirada de una experta mexicana en políticas de drogas.

Métodos de cosecha, control de calidad en el proceso industrial, tecnología de extracción, soluciones de seguridad, cómo determinar el porcentaje de CBD/THC de forma rápida y una investigación clínica del uso de CBD en veterinaria son algunas de las muchas disertaciones programadas.

Por otro lado, está previsto para el viernes a las 18.00 un foro acerca de las tensiones interpretativas de la ley de regulación de cannabis en Uruguay, así como otro el sábado, a la misma hora, sobre el mercado internacional de cannabis y cáñamo, y un tercero el domingo que abordará los procesos del cannabis psicoactivo de uso adulto dispensado en farmacias.

Dos destaques del cronograma: la proyección del documental Cannábicas, de Belén Riveros, Dra Polita Pepper y Clara Sativa, y la participación de Ronda de Mujeres, en este caso “cannábicas y antiprohibicionistas”, representadas por Mercedes Ponce de León.

Construcción verde en vacaciones

La proximidad del asueto escolar es una excusa para conocer las nuevas instalaciones de la huerta-jardín del Centro Cultural de España (Rincón 629) y experimentar un taller sensorial en el que crear juntos un escondite verde. Nada menos que eso proponen las talleristas Any Paz, quien desde 2005 diseña jardines urbanos temporales, participativos, para restaurar los espacios urbanos baldíos y azoteas, y Fernanda Otero, integrante del Equipo Técnico en Rosaleda del Prado, División de Espacios Públicos y Edificaciones, y Martín Spoturno, parte del mismo equipo. Para anotarse hay que completar un formulario en ladiaria.com.uy/UeI.

Cine reciente en el Botánico

El ciclo de cine nacional gratis y al aire libre vuelve al Jardín Botánico el viernes a las 20.00 con la proyección de La teoría de los vidrios rotos (Diego Fernández, 2021) en versión accesible. Para asegurarse un lugar conviene ir a las 19.00, cuando empiezan a entregar las entradas, por la puerta de Luis Alberto de Herrera. Al día siguiente los mayores de 12 años podrán ver Alelí (Leticia Jorge, 2019) y la semana próxima se exhibirán los documentales Soñar robots (Pablo Casacuberta, 2021), el viernes 10, y Porque todas las quiero cantar (Florencia Núñez, 2021), el sábado 11.