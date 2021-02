Ni el corte ni el descuento de marzo están definidos todavía, ya que conseguir una oferta no es fácil, asegura Rafael Rodríguez, vicepresidente de la Unión de Vendedores de Carne (UVC). Pero la Unión viene de agotar su propuesta de febrero: vendió 45 toneladas de entrecot en ocho días, al promocionarlo a 299 pesos el kilo. El entrecot tuvo entonces una rebaja de 40% en las carnicerías tradicionales en comparación al precio en grandes superficies o puntos de venta de frigoríficos.

“Tenés que conseguir una oferta que reúna las condiciones: muy buena calidad y un precio ‘saludable’, como digo yo, porque tiene que ser algo que se note. Con el entrecot no sé si la palabra es éxito, porque queda chica; es algo que no tiene explicación que en ocho días hayamos vendido esa cantidad de un producto. No le pasa por la cabeza a nadie, pero es verdad. Después hubo un montón que trataron de emular la oferta sin llegar a la calidad, pero bueno, eso no es problema de nosotros. La beneficiada fue la gente”, agregó Rodríguez.

El carnicero explicó que esta modalidad mensual se vincula con la crisis sanitaria: “A raíz de la pandemia diagramamos algo para tratar de colaborar vendiendo productos de alta calidad a un precio bueno, porque nos dimos cuenta de que la gente iba a empezar a cocinar de manera diferente”. Empezaron en mayo con peceto: “El plus era que lo vendíamos con o sin relleno; el precio era igual (regalábamos el relleno y la mano de obra)”. Pero en ese caso, cuenta, requirió todo un mes vender 30 toneladas.

“Otra oferta importantísima fue la de julio: era el Día del Carnicero y pusimos colita de cuadril y cuadril. Destapamos el tarro con esa, porque son ofertas muy sensibles al uruguayo. Pero con el bife angosto o entrecot es distinto”, subraya Rodríguez, que tiene su comercio en la zona de Colón. “Ayer viene una señora a la carnicería y me dice: ‘Te voy a ser sincera, nunca comí entrecot’. Le digo: ‘No hay que sentirse mal, ¿sabés cuánta gente hay cosas que no comió jamás? Pero vos lo vas a comer ahora’. Y no estábamos vendiendo un entrecot cualquiera, era un entrecot que había sido preparado como para la cadena Hilton: se le quitan los sobrantes, era espectacular, tan tierno... Estaba cerca del precio de cortes con hueso, ni mejores ni peores, pero todos sabemos que el hueso no te lo comés. Estamos contentos con todas las promociones, pero esta fue descollante, como si sacaran entradas para el recital de Paul McCartney y se agotara en 15 minutos”.

En diciembre la UVC decidió ofrecer lengua y cuadril, otra vez, “a pedido del público”. “Es increíble, la gente lo pedía entero. Me hizo acordar a cuando era chico, que la gente se llevaba las piezas de la carnicería, porque en aquella época en las casas se cortaba la carne. Todo el mundo sabía de carne. Y de lengua, que nadie le tenía fe; vendimos 20 toneladas entre el 5 y el 21 de diciembre”. Lo común sería pensar en todas las lenguas a la vinagreta que hubo en las mesas de fin de año, pero Rodríguez dice que él extendió el recetario: “A la vinagreta es un clásico, ¿y la lengua en escabeche? ¿Y la lengua estofada con tallarines fríos?”, pregunta este hijo de gallegos, acostumbrado a que fuera parte de la olla. “La gente arrasó con el cuadril, ya sabíamos, pero también con la lengua”, aclara.

El fin de semana que largaron la publicidad del entrecot, la página de la UVC tuvo 1.600 visitas. “Creo que le embocamos, como cuando pusimos el solomillo, que no se vendía, lo sacamos adobado, natural, de la forma que quisieras, y cómo se vendió”, dijo Rodríguez.

Las promociones, el listado de carnicerías y sugerencias de recetas se encuentran en la página de la UVC.

San Valentín, ponele

Con un día de antelación se pueden encargar bombones artesanales, de chocolate belga, para adjuntar a los ramos de obsequio que los atentos al Día de los Enamorados o San Valentín vayan a buscar a La Florería. Más datos en Brito del Pino 1151.

Una obra para usar

Entre La Rotisería (Salto 942, entre Gonzalo Ramírez y Cebollatí) y el ilustrador y artista visual Dani Scharf crearon Lonart, esto es, una lona para picnic de 1,20 por 1,80 metros, hecha a mano y estampada con serigrafía a dos tintas. La edición es limitada, hicieron sólo 27, pero todavía quedan. Consultas al 24134068.

Fotografía de producto

El 24 de marzo comenzará en Casa Arbus un taller de fotografía de producto con énfasis en la práctica. Se trabajará con gastronomía, botellas y productos. Harán demostraciones y prácticas para generar un portafolio que facilite una salida laboral. Se requiere contar con conocimientos en fotografía ya que no se darán conceptos básicos. Toda la información en casaarbus.uy.