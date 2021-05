Germán Fajardo Sánchez es desarrollador en una empresa de software y dice que la app que lanzó el mes pasado tiene que ver con la pandemia, el teletrabajo, las tres horas diarias que antes ocupaba en ir y volver de la oficina. Detrás de Taponto-Encuentra a tu mascota hay sobre todo alguien que optimizó su tiempo. “Esas horas las dediqué, en parte, a aprender un nuevo lenguaje de programación (comprando un curso en una plataforma online), que me permite crear aplicaciones para celulares de forma más rápida pero sin perder la calidad de las app que manejamos hoy en día”, cuenta. Desde antes de terminar el curso estaba seguro de que podría hacer algo bueno y, ya que estaba, buscó una buena causa. “Un día se me ocurrió, luego de haber visto muchas historias en Instagram de gente que difunde perros perdidos, más que nada, pero también en adopción, crear una app donde se puedan publicar estas mascotas y todos los usuarios que se encuentren cerca sean notificados. Básicamente esa fue la idea principal, una app donde se centralizaran todas las mascotas en condición de adopción, desaparecidas y encontradas”.

Desarrollarla le llevó cuatro meses de trabajo, durante los que, para el que quiera seguir la cuenta, le dedicó un promedio de dos horas por día. “La idea era hacer algo que aportara a la comunidad; que me gustara a mí, para mantenerme animado a terminarlo y que tuviera un objetivo que me llenara el corazón. Amo a los animales y con este proyecto puedo brindarle una ayuda a ellos, que no tienen voz, ya que hay muchos animales abandonados o que necesitan un hogar por causa de la inmadurez de la sociedad”, observa Fajardo.

Cómo funciona

Taponto está organizada en tres grandes secciones: adopción, desaparecidos y encontrados. De ese modo figuran en la pantalla de inicio junto a las últimas mascotas publicadas, por fecha de ingreso al sistema, en las diferentes condiciones y con un acceso directo a su ficha (con la ubicación, la historia de vida, características físicas e imágenes). También se puede acceder a una búsqueda por ubicación, entonces se muestran en un mapa todas las mascotas que se encuentren cerca, pudiendo filtrar por distancia, género, tamaño, edad y categoría (perro, gato, hámster, conejo, peces, tortuga, pájaros, y así) y condición (adopción, desaparecida o encontrada). Nadie olvidó configurar los casos de éxito: “Nos parece importante mostrarle a los usuarios la efectividad en el uso de la aplicación. Cada vez que me llega una notificación diciendo que una mascota fue adoptada o encontrada, me llena de alegría”, asegura Fajardo.

El informático aclara que nadie salvo los implicados ingresan información: “La app brinda las herramientas necesarias para que los usuarios registrados lo puedan realizar. Con este registro (el proceso es muy rápido iniciando sesión con su red social favorita) también pueden acceder a más características dentro de la app, entre ellas la sección de favoritos, donde pueden guardar las mascotas de su interés para tener un acceso más ágil, la publicación de mascotas, chat de contacto con otros usuarios, y tiene acceso a su perfil, puede configurar las notificaciones que quiere recibir, hasta recibir solamente de perros y gatos en condición de adopción y que se encuentren en un rango de distancia de 25 km”.

El procedimiento de publicar es muy sencillo, dice Fajardo. Un usuario registrado podrá hacerlo llenando el detallado formulario. “No lleva más de unos minutos, y gracias a todos esos datos, una vez terminada la publicación, la mascota aparece de forma inmediata en el mapa y en la pantalla principal. Pero lo más importante es que se dispara una notificación a todas las personas que se encuentran a su alrededor para que estén al tanto”.

Por otro lado, en la ficha de cada mascota hay habilitado un botón de contacto para poder chatear con el usuario que hizo la publicación. Para su creador, esto es una ventaja: “No hay necesidad de estar pasándose números telefónicos, en una primera instancia, y se puede conocer más de ella compartiendo otras fotos y mensajes, y dependiendo de la condición de la mascota, llegar a un acuerdo para una adopción responsable, intercambiar información relevante sobre una mascota desaparecida o coordinar el retorno de su mascota perdida a su hogar”.

Tráfico acelerado

La aplicación se abrió a todo el público el 5 de abril. Ese día Germán Fajardo empezó con la difusión en redes sociales, alrededor de 50 grupos de Facebook, fue contándole a los usuarios lo que había hecho. En un mes consiguió 1.300 descargas, 533 usuarios registrados y 198 mascotas ingresadas. Las estadísticas revelan que 135 de ellas son perros, 62 gatos y 1 conejo. De esas 198 mascotas, 37 ya fueron adoptadas o encontradas.

Ya que es un servicio gratuito y sin fines de lucro, el usuario se va a topar con alguna publicidad que aparece cada tanto, advierte Fajardo: “mostrando publicidad es la forma que tiene la app de poder generar los ingresos mínimos necesarios para mantenerse en el tiempo”. Queda pendiente la historia del nombre de la aplicación, de sonoridad infantil: “Bajo la idea inicial de 'Publicar, contactar y está pronto' comencé a trabajar en la app, sabiendo que el nombre era lo último que iba a salir. Un día, escuché a mi cuñada decirle 'taponto' de una forma muy cariñosa a su bebé de dos meses luego de haberlo cambiado por completo, y la verdad que me pareció ideal, de alguna forma encapsulé aquella idea inicial como Taponto (Está pronto) y quedó Taponto - Encuentra a tu mascota”.