El fonio es un cereal de origen africano. Está libre de gluten y es orgánico por naturaleza, ya que la planta produce sus propias sustancias antiparasitarias, es decir, que no necesita del agregado de insecticidas ni fertilizantes. Además ofrece muy buenas propiedades nutricionales. Entre otros atributos, es fuente de fibra, de minerales como hierro, magnesio, zinc, calcio y fósforo, y tiene valores que lo destacan frente a otros cereales. “Aunque en su composición es muy similar al mijo, que ya se comercializa en Uruguay, es aún mejor”, explicó a la diaria Víctor Vaccani, médico cirujano y director de Grupo Inndar, la empresa que traerá por primera vez fonio a Uruguay en presentación molida, es decir, como harina. Inndar, que se instaló en 2019, se dedica a exportar, importar y comercializar productos orgánicos.

El tamaño original del fonio, según cuenta Vaccani, es apenas un poco más grande que el de un grano de arena, pero sus propiedades son amplias. Debido a su composición, la comercialización de este cereal se enfoca en consumidores objetivos: es apto para celíacos ya que no tiene gluten; también para diabéticos, por su bajo índice glucémico; por su contenido en hierro es recomendado para personas con trastorno hipotiroideo y anemia, favorece el tránsito intestinal y puede ser una opción de consumo para personas intolerantes a la lactosa o veganas, ya que contiene calcio.

“Su composición es bastante similar al mijo”, confirmó Gabriela Ibarburu, licenciada en Nutrición. Agregó que ese cereal, con el que se lo compara frecuentemente, se lo conoce por su alto valor proteico, además de contribuir al buen funcionamiento de algunos órganos, como los intestinos, regular el ph corporal y ayudar a eliminar toxinas.

En cuanto al gusto del fonio, algo que nos podemos preguntar unos cuantos ya que, al menos en Uruguay, todavía no es posible probarlo, “es un sabor más delicado que el del resto de los cereales, y tiene una consistencia muy parecida al cous cous. Esto lo convierte en un alimento versátil para cualquier tipo de receta”, describió Vaccani. Sobre los usos, agregó que como harina de fuerza “tiene una gran capacidad aglutinante, lo que lo convierte en un producto ideal para realizar recetas sin huevo [al igual que las harinas de garbanzo o de lino], así como todo tipo de panificados, fideos o repostería”.

En principio vendrá a Uruguay como harina, que es lo que tiene más demanda, y posteriormente, entre fines de abril y mediados de mayo, arribará otro embarque con el cereal precocido, que asegura que esté listo luego de un breve tostado y tras tres minutos de inmersión en agua (un proceso similar al que requiere el cous cous).

Grano ancestral

“Iniciamos el registro del producto a fines de 2019, pero va a llegar a Uruguay los primeros días de marzo”, contó Vaccani, y agregó que encontraron en plaza “un lugar accesible para comercializar un producto nuevo, en el que desde el primer momento demostraron mucho interés”.

Para el médico, “el fonio es el cereal que viene a destronar a la quinoa, aunque es una variedad de mijo”. En cuanto a la diferencia entre el mijo y el fonio, dijo que “el último tiene mayor valor nutricional, no sólo de las variedades de mijo, sino del resto de todos los granos”. Agregó otras características nutricionales, por ejemplo, que “está compuesto por los diez aminoácidos esenciales y tiene el doble de todos ellos. Comparado con los huevos, sucede lo mismo, también tiene el doble de proteínas que ese alimento”, agregó.

Sobre el recibimiento del producto en el país, contó que la idea es “llevarlo primero a las macrobióticas y a diferentes elaboradoras, por ejemplo de pan”, para que llegue a públicos objetivos, “por ejemplo a celíacos y veganos”.

No será de lo más accesible, por lo menos no aquí por ahora, pero de acuerdo al médico consultado, tendrá “un precio que lo vale. No es un producto caro, lo caro es lo que sin tener un buen valor nutricional se vende a un precio elevado”, consideró. Para Vaccani el valor del fonio se explica en su origen y en el proceso que hay que hacer para que llegue a los consumidores. A los comercios minoristas el kilo de harina de fonio le costará aproximadamente 11 dólares. “La harina de chía o de sésamo tiene un valor similar, pero luego el comerciante decide el precio al cual lo comercializa”, indicó.

Al preguntarle por qué deberíamos comer este y otro tipo de cereales, el médico sostuvo: “Son una de las mayores fuentes de proteína. En la región estamos acostumbrados a consumir alimentos de origen vacuno, carne y lácteos para obtener proteína y no son los mejores alimentos para obtener componentes muy necesarios para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo”.

Veganos unidos: formalizaron asociación y buscan promover alimentación basada en plantas

Hace más de un año se empezó a gestar la estructura de la Asociación Vegana del Uruguay (AVU), que se presentó formalmente el mes pasado. Para esta asociación civil sin fines de lucro, más allá de sus estatutos, lo más importante fue acordar qué es lo que entienden por veganismo, indicó Florencia Sobrino, de la comisión de comunicación: “El veganismo es una postura ética que busca excluir, en la medida de lo posible y practicable, todas las formas de uso, explotación y crueldad hacia los demás animales para la alimentación, la vestimenta o cualquier otro propósito; y por extensión, promueve el desarrollo y uso de alternativas sin animales en beneficio de los mismos, los seres humanos y el ambiente”.

La AVU funciona a través de comisiones, cuyos miembros serán elegidos a través de elecciones cada dos años. Todos los cargos son honorarios. Desde el arranque cuentan con varios grupos activos: una comisión “encargada de promover y difundir investigaciones sobre los beneficios que tiene el veganismo en el ambiente y la solución a la crisis climática”; otra de investigación, “que recopila, genera y cataloga información sobre el veganismo en todas sus áreas”; una de salud y nutrición, “que tiene como objetivo dar respaldo con evidencia científica sobre temas relacionados a la salud, además de promover una alimentación basada en plantas y evidenciar sus beneficios”; una comisión ética, que apunta a “la generación de instancias de diálogo para aportar una mirada ética hacia el trato que damos a los demás animales”.

En paralelo, la AVU trabaja en dos proyectos, señaló Sobrino: “Uno refiere a la alimentación en las escuelas de tiempo completo y otro es sobre la certificación de productos aptos para veganos. En ambos casos, con acompañamiento y asesoramiento de profesionales en la materia”.

Sustituto de los lácteos

Después de operar durante un año en Brasil, la marca Nude de bebidas vegetales se encuentra en Uruguay y aprovecha la ola de cafeterías de especialidad.

La marca brasileña Nude, que desembarcó en Uruguay a fin de año, destaca que sus productos causan bajo impacto ambiental, ya que asegura hacer un menor uso de agua en el cultivo, presentar una baja huella de carbono, no utilizar ingredientes de origen animal ni azúcar y estar libre de transgénicos. La distribución local de estas leches de avena, dentro de un segmento que está creciendo mundialmente, está a cargo de Ferniland. A causa de intolerancias alimentarias, decisiones dietéticas o cambios de hábito, las alternativas a la leche de vaca significaron para el mercado global de leche en base a plantas una facturación de alrededor de 2.800 millones de dólares en 2020, según datos del Euromonitor Internacional.

La paranaense Giovanna Meneghel, gerenta de Nude, proviene de una familia que es propietaria de una compañía que produce y abastece de ingredientes y productos finales al sector alimenticio basado en cereales de inverno. Antes de enfocarse en este negocio trabajó más de diez años en la industria de la moda. Su pareja, Alexander Appel, se ocupa de la estrategia comercial de la empresa.

Cuentan con más de mil puntos de venta en Brasil y ahora sus bebidas se pueden conseguir en tiendas de especialidad y cafés de Montevideo, Maldonado y Colonia. “Estamos muy felices de llegar con un producto innovador a un país progresista, que además es el mayor consumidor per cápita de leche en América Latina”, declaró Meneghel.

Además de su versión Original de leche de avena orgánica sin azúcar agregada, la apuesta incluye la leche de avena con vainilla, con cacao orgánico y con calcio, aparte de la edición Barista, desarrollada por especialistas en café, baristas q-grader y campeones de arte latte.

Programa Vivero de Empresas

El Centro de Desarrollo Local de Casavalle llama a presentar emprendimientos productivos interesados en ser apoyados y asesorados en modalidad de incubación, a través del programa Vivero de Empresas. La convocatoria está destinada a proyectos que trabajen en los rubros de herrería, serigrafía o gastronomía.

Pueden aspirar a este apoyo las ideas de negocios viables o pequeñas unidades productivas actualmente en funcionamiento, con necesidad de ser incubadas para desarrollarse y lograr escalabilidad. El emprendimiento que resulte seleccionado tendrá un espacio de producción y/o maquinaria, en caso que corresponda. A su vez, obtendrá asesoramiento técnico por parte del centro, tanto del área social como contable. La tutoría del emprendimiento será de dos años como máximo, sujeto a una renovación de dos años más de acuerdo a evaluaciones finales. En marzo se definirán los emprendimientos que ocuparán los espacios, se hará la firma del contrato y el ingreso a la incubación.

Para consultar las bases completas: ladiaria.com.uy/UeX.